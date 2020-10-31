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Baba taburcu oldu, oğlu coronadan öldü
Baba taburcu oldu, oğlu coronadan öldü
Bursa'da aynı gün corona virüsüne yakalandıklarını öğrenen baba ve oğul, yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ancak tedavileri devam ederken, durumu ağırlaşan oğul hayatını kaybetti, baba taburcu oldu.
Yaşam 31 Ekim 2020 - 13:06

İnegöl ilçesinde bağlı Hilmiye Mahallesi’nde bir baba ve oğlun corona virüsü testi aynı gün pozitif çıktı. Testin ardından 80 yaşındaki baba Osman Örnek ile 60 yaşındaki oğlu Sabri Örnek tedavi altına alındı.

Baba ve oğul belirli bir süre sonra durumlarının ağırlaşmasıyla yoğun bakıma alındı.

Ancak tedavileri devam ederken, durumu ağırlaşan Sabri Örnek kurtarılamadı. Baba Osman Örnek ise corona virüsünü yenerek, dün sabah saatlerinde taburcu edildi.

Sabri Örnek, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

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Son güncelleme: 13:07 - 31.10.2020
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