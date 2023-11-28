Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı: Biyolojik silah uyarısı

"Balkanlar'ın Nostradamus'u" olarak bilinen Baba Vanga'nın 2024 yılı için kehanetleri belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda kehanetleri sık sık gündem olan ve “Balkanlar’ın Nostradamus’u” lakabıyla tanınan Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri yeni yıla yaklaşırken yeniden gündem oldu…

1911'de doğan Baba Vanga, 12 yaşında yaşanan bir kum fırtınası yüzünden kör kaldı. Fakat Baba Vanga'nın bu kaybı yeni bir yeteneğin de önünü açtı.

Baba Vanga, “gelecekle ilgili sesler” duymaya başladı. Baba Vanga'nın sözlerini yorumlayan uzmanlar ünlü kahinin birçok şeyi yıllar öncesinden bildiğini belirtirken, ünlü kahinin kehanetlerinin 5079 yılına kadar devam etmesinin de mümkün olduğuna vurgu yapıldı.

11 Eylül 2001 saldırılarını, Barack Obama’nın ABD Başkanı seçilmesini, Covid-19 salgınını, Kursk faciasını ve 2022 yılında yaşanan su krizini tahmin eden Baba Vanga hayattayken birçok siyasi ve ünlü isim kendisini ziyaret etmişti.

1996 yılında yaşamını yitiren Baba Vanga, Dünya’nın yörüngesinde bir değişiklik meydana gelmesini bekliyor. Güneş sistemindeki cisimlerin yörüngeleri yer çekimleri ile belirlenirken zaman içinde değişebilir. Uzmanlar bu tür değişikliklerin uzun zaman dilimlerinde gerçekleşeceğini belirtirken, bunun Dünya üzerindeki etkilerini de “İklimin bozulması ve radyasyon seviyelerinin yükselmesi” olarak yorumladı.

BİYOLOJİK SİLAH İDDİASI

Baba Vanga’nın bir diğer kehaneti ise “büyük bir ülkenin” biyolojik silah kullanması olacak. Baba Vanga, “Büyük bir ülke biyolojik silah denemesi yapacak ya da biyolojik silah saldırısında bulunacak” kehanetinde bulundu.

KUANTUM BİLİŞİMİNDE ATILIM GELECEK

Son dönemde yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte makine öğrenim sistemleri de kuvvetlendi.

Batı medyası Baba Vanga’nın bu konuda da atılım beklediğini yazdı.

LABORATUVARDA GELİŞTİRİLEN İNSANLAR

Baba Vanga’nın iddialarından bir diğeri ise insanların laboratuvar ortamında geliştirilmesi ve genetikleriyle oynanması olacak. Baba Vanga, çocukların ebeveynlerin isteğine göre özelliklerle dünyaya gelebileceğini iddia etti.

Bunun gelecek yıl olabileceği beklenirken uzmanlar doğum teknolojilerinin gelişebileceğini belirtiyor.

KANSERİN SONU MU GELİYOR?

Baba Vanga’nın 2024 için ortaya attığı en önemli kehanet ise ölümcül bir hastalığın çaresinin geleceği… Baba Vanga, “Demir zincirlerle” hastalığın yok olacağını söylerken bu hastalığın ise kanser olduğu öne sürülüyor.

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