‘Baba Yasağı’na 10 bin lira tazminat

Cezaevinde bulunan babası için görüş yasağı getirilen Süveyda Yarkın, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı, 10 bin lira tazminat kazandı.

Süveyda Yarkın adlı kadın, Silivri cezaevinde bulunan babasını ziyarete gittiğinde gardiyanların kötü muamelesi ile karşılaşınca “Allah belanızı versin” dedi. Cezaevi yönetimi de Yarkın'a 9 ay süreyle babasını görüş yasağı koydu. Görüş yasağına itiraz eden ve idari mahkemede dava açan Süveyda Yarkın, bu itirazlarından sonuç alamadı.

Bunun üzerine Yarkın, Anayasa Mahkemesi’ne kişisel başvuruda bulundu. AYM de verdiği kararla, anayasada yer alan ‘Alile hayatına saygı’ ilkesine aykırı davranıldığı gerekçesiyle, hem görüş yasağını kaldırdı, hem de Yarkın'a 10 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Böylelikle 9 aylık görüş yasağı, devlete aylık bin liradan fazlaya mal oldu.