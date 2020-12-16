Babadan duygulandıran sürpriz… Oğlunun doğum lekesini dövme yaptırdı

Kanada'da vücudundaki doğum lekesi nedeniyle içine kapanık bir çocukluk geçiren Derek Prue Jr., babasının aynı şekilde dövme yaptırmasıyla büyük bir sürpriz yaşadı.

Kanada’nın Alberta eyaletinde yaşayan Derek Prue, 9 yaşındaki oğlu Derek Prue Jr. için hayatı boyunca unutamayacağı bir sürpriz yaptı.

Derek göğsünden karnına doğru inen büyük bir doğum lekesiyle dünyaya gelmişti. Bu leke nedeniyle içine kapanık bir çocuk olan Derek, havuza gittiğinde bile üstünü çıkarmıyor, tişörtle suya giriyordu.

30 SAATTE TAMAMLANDI



The Times’ın haberine göre çocuğunun bu durumu aşması için harekete geçen baba Prue, bir dövme stüdyosuna giderek lekenin aynısından kendisine de yaptırdı. 30 saat süren 9 seansın ardından baba Prue, bir dahaki havuz ziyaretine kadar dövmeyi sakladı.

Dövmeden sonra ilk kez havuza gittiklerinde çocuğunun çok şaşırdığını belirten baba Prue, “Bu konuda içine kapanık olduğunu biliyordum. Yalnız olmadığını bilmesi için dövmeyi yaptırdım” dedi.