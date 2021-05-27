Babadan yadigar traktörle pide servisi

Soğuksu Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Turgut Ekinci , bir yıl önce açtıkları pide salonunda paket servisleri babadan kalma yadigar traktörle yapıyor.

“GARAJDA ÇÜRÜMESİNİ İSTEMEDİM”

Ekinci, “Babam ölünce traktörü gözümün önünde olsun istedim, garajda çürüsün istemedim. Bir senedir paketleri böyle götürüyoruz. Müşteriler sipariş verirken traktörlü pide salonu orası mı, diye soruyor. Traktörün manevi değeri var” dedi.

Babasıyla paket servisi yapan 18 yaşındaki Mustafa Can Ekinci de siparişi traktörle götürünce müşterilerin şaşırdığını ifade ederek, “Traktör, müşterilerin dikkatini çekiyor. Müşteriler önce şaşırıyor. Normalde motosiklet bekliyorlar. Kornaya basıp ‘siparişiniz geldi’ deyince şaşırıyorlar” diye konuştu. (İHA)