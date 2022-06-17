Babalar en çok ‘hatırlanmak’ istiyor

Areda Survey, 'Babalar Günü' için bir araştırma yaptı. Buna göre babalar, en çok hatırlanmak istiyor. Hediye olarak da genellikle tesbih tercih ediyor.

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Areda Survey, bu pazar gerçekleşecek olan Babalar Günü için bir araştırma yaptı. Bin 100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada bu kez katılımcılara Babalar Günü’nü sordu ve babaların kendisine alınmasını en çok istediği hediyeleri belirledi.

“Babalar Günü’nde hediye olarak ne istersiniz?” sorusuna, katılımcıların yüzde 30,8’i hatırlanmak yanıtı verirken, yüzde 26,1’i ailemle dolu dolu bir gün geçirmek, yüzde 12,3’ü tesbih, yüzde 9,8i2 kravat yanıtını verdi.

Babaların almak istedikleri diğer hediyeler ve oranları ise şu şekilde: Yüzde 6,9 el emeğiyle hazırlanan bir hediye, yüzde 6,5 kıyafet, yüzde 3,5 takım forması, yüzde 1,9 baba koltuğu, yüzde 0,8 teknolojik alet, yüzde 0,6 parfüm, yüzde 0,3 saat, yüzde 0,2 yemeğe çıkarılmak, yüzde 0,1 cüzdan ve kalem.

Ayrıca araştırmada, her 3 erkekten birinin de eşinin ya da çocuklarının aldığı hediyenin parasını kendisinin ödediği belirlendi. (DHA)