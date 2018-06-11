Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü 2018’de hangi güne denk geliyor?

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Babalar gününe hazırlıksız yakalanmak istemeyenler Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor araştırıyor. 2018 yılında Babalar Günü Ramazan Bayramı’nın 3. gününe denk geliyor. Babalar günü hediye tavsiyeleri ve tüm merak edilenler haberimizin devamında.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar günü bu yıl yani 2018'de 17 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ İÇİN HANGİ HEDİYELER ALINABİLİR?

Her yıl haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan Babalar Günü, bu yıl da 18 Haziran Pazar günü kutlanacak. İnsanlar, bu anlamlı güne az bir zaman kalmasıyla birlikte, ‘en güzel Babalar Günü hediye tavsiyeleri'ne ihtiyaç duymaya başladı. Aslında böyle günlerde içten bir sarılma veya bir çift güzel söz, bütün hediyelerin ötesine geçebiliyor. Fakat hatıra olması açısından da hediyeler olmazsa olmaz bir nitelik taşıyor. Söz konusu babalara alınacak hediye olunca, birçok seçeneğin olduğunu söylemek mümkün.

Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir. İlk defa Babalar Günü‘nü kutlayacaklara esprili baskılı bir t-shirt armağan edebilirsiniz. Yeni doğan bebeğe de yine aynı tarz bir body ile baba oğul- baba kız bir takım hediye alabilirsiniz.

Alacağınız hediyeyi kişiselleştirerek daha önce aldığınız hediyelerden farklı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir.

Son zamanlarda kişiye özel hediyeler dikkat çekmekte. Fotoğraflarla hazırlanan özel tasarım hediyeler seneler boyu saklanacak ve bu özel günü hep akıllarda tutacak cinsten. Babalar Günü‘nde babanın çocuklarıyla bir fotoğrafından dergi kapağı yaptırarak ona büyük bir sürpriz yapabilirsiniz.

Babanız maceraperest ruhlu ise size akrobasi uçuşunu öneriyoruz. Dünyaca ünlü bir pilot ile havada taklalar atarak İstanbul semalarında son derece heyecanlı bir gün yaşamasını sağlayabilirsiniz. Her sene aldığınız gömlek, kravat gibi giyim eşyaları artık sizin için sıradan bir hediye ise bu ürünleri nakışlatarak babanızın adına özel mesajlı bir hale getirtebilirsiniz.