Babalar ve kızları

TANJU VE BERGÜZAR KOREL

Ekranların sevilen ismi Bergüzar Korel de hem anne hem de babası sanatçı olanlar isimlerden. Film, dizi ve reklamlardan tanıdığımız Bergüzar Korel’in babası Türk sinemasının önemli oyuncu ve yönetmenlerinden biri olan Tanju Korel… Annesi ise oyuncu Hülya Darcan.

AZİZ VE DOĞA RUTKAY

Tiyatro sanatçısı Rutkay Aziz'in kızı Doğa Rutkay, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olup tiyatro, sinema ve televizyon hayatına atıldı. Film, dizi ve reklam filmlerinde oynadı. “Babam bir oyuncudan ziyade büyük bir tiyatro adamı. En aşık olduğum

huyu da efendiliği” diyor.

EDİP VE TÜRKÜ AKBAYRAM

Edip Akbayram'ın kızı Türkü de babasının izinde ve 9 yıldır sahnelerde… Konservatuar mezunu olan Türkü babası için, “İçimde müziğe dair çok büyük bir yangın ve tutku var. Ama babam desteklemeseydi bu yola çıkamazdım. Onun kızı olmak onur verici. Saygın bir ismin kızı olmak, onun soyadını taşımak da kolay değil” diyor.

ZÜLFÜ VE AYLİN LİVANELİ

ABD'deki Newyork Üniversitesi'nde edebiyat okuyan Aylin, sanatçı Zülfü Livaneli'nin kızı ve o da babasının yolundan giden isimlerden. 1990'lı yıllarda çıkış yakalayan Aylin Livaneli, babası gibi müzisyen, aynı zamanda yapımcı, oyuncu, iş insanı ve senaryo yazarı.

İSMAİL VE CEYDA DÜVENCİ

Sinema, tiyatro ve dizilerde rol alan usta oyuncu İsmail Düvenci'nin kızı olan Ceyda Düvenci, kızı Melisa ile babasını uyurken görüntüleyerek, “Kızımı uyumadan önce öpmeye gittiğimde gördüğüm buydu. Kaçımız dedesi ile böyle uyudu. Mutluluktan ağladım” sözleri ile paylaşıp, sosyal medyada da hafızalara kazınmıştı.

CİHAN VE YAĞMUR ÜNAL

Sanatçı Türkan Şoray ve tiyatrocu Cihan Ünal'ın kızı Yağmur, sinema filmlerinde ve TV programlarında görev aldı. Sosyoloji mezunu olan Yağmur babası için, “Hayranlığım çok küçükken başladı ve öyle devam etti. Evita'daki ‘Che Guavera' hali, hafızamdan hiç silinmedi. Hem babam, hem de çok eğlenceli bir arkadaşım” diyor.

METİN VE GÜLSÜN TOKER

İsmet İnönü'nün kızı Özden İnönü ile Gazeteci Metin Toker'in kızı olan Gülsün Toker Bilgehan, gazetecilik ve yazarlık yaparken siyasete atıldı. CHP'den milletvekili oldu. Siyaset dünyasına uzak olmayan bir eş seçti. Maliye eski Bakanı Cihat Bilgehan'ın oğlu Mustafa ile Hürriyet Gazetesi'nin Rüzgarlı Sokak'taki bürosunda tanıştı ve hayatını birleştirdi.

ÖZTÜRK VE SEREN SERENGİL

Türk sinema ve tiyatro dünyasına damga vuran isimlerden olan Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil, babasının yolundan ilerledi. 5 yaşındayken babası ile ilk filminde rol aldı. Seren Serengil şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yaptı. Televizyon programlarında da sunucu olarak görev alıyor.

SELÇUK VE ÖZGE BORAK

Tiyatro ve opera sanatçısı Selçuk Borak ile balerin Buket Borak'ın kızı olan Özge Borak, sanat hayatına 8 yaşındayken Şehir Tiyatroları çocuk bölümünde atıldı. 2003 yılında da kamera karşısına geçti. Çok sayıda film ve dizide rol aldı. ‘İstanbullu Gelin' dizisinde, babasıyla birlikte kamera karşısına geçti.

FİKRİ VE GERÇEK SAĞLAR

Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar ve eşi Serap Sağlar'ın kızı Gerçek, Sakarya Fırat dizisindeki, ‘Küpeli Necla' karakteri ile tanındı. ‘Kod Adı' dizisi ile parladı. Gerçek Sağlar, babasıyla olan ilişkisini, “İki yakın arkadaş, iki yakın dost” diye tanımlıyor. Serap Sağlar'ın ilk eşinden olan ve 23 yaşındayken Fikri Sağlar'ın nüfusuna geçen Gerçek, ‘Sağlar' soyadını taşımaktan da gurur duyuyor.

DURSUN VE İREM ÇİÇEK

CHP eski İstanbul Milletvekili ve emekli Albay Dursun Çiçek'in avukat kızı İrem Çiçek, babası cezaevine düştüğünde henüz hukuk fakültesi öğrencisiydi. Okulu bitirince avukat olarak babasını savundu. İrem Çiçek, CHP'den milletvekili aday adayı da oldu ancak listeye giremedi. Çiçek bu serüveni, “Babam gençlerin önünü açmak adına vekilliği bana bırakmıştı” diye anlatıyor.

ŞAHİN VE NEVŞİN MENGÜ

CHP eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün kızı Nevşin Mengü, gazeteciliğe gönül verdi. TV'lerin ekran yüzü oldu. Televizyon haberciliğine 2005 yılında Kanal Türk'te başladı, ardından TRT, Habertürk, Hürriyet, CNN Türk gibi kanallarda çalıştı. SÖZCÜ TV'de de görev alan Mengü son olarak kapatılan Olay TV'deydi.