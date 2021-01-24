Babam da ben de ömrümüz boyunca Ata’nın izinden gittik

Gülten Günen 88 yaşında… Herkes ona ‘Gülten Anne' diyor. İleri yaşına rağmen sağlık sorunu yok ve pırıl pırıl bir hafızaya sahip… 88 yaşındaki bu çınar, Ulu Önder Atatürk ile 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün emir eri Cemal Günen'in kızı…

Göğsünde babasının İstiklal Madalyası'nı taşıyor. 29 Ekim'de, 23 Nisan'da, 30 Ağustos'ta ve özellikle de 10 Kasım'da mutlaka Anıtkabir'e gidiyor. Atatürk için dua ediyor. Babası Cemal Günen, 95 yaşında hayata veda etti. Mezarı doğduğu yer olan Kayseri'nin Bahçeli Köyü'nde bulunuyor. 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün yanında, ölümle kol kola, zorlu bir hayat yaşamış. Gülten Gönen babasının hayatını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

– Babam ve kardeşi Mehmet, İstanbul Sultanahmet Camii'nin boya işlerinde çalışmak üzere Kayseri'den İstanbul'a gidiyorlar. Oradayken seferberliğin ilan edildiğini duyunca askere yazılıyorlar. Amcam Çanakkale cephesine gidiyor ve orada şehit oluyor. Babam, Yemen, Hicaz ve Bağdat'ta üç cephede birden görev yapmış, askerliği 14 yıl sürmüş.

– Çatışmalar sırasında İngilizlere esir düşüyor. Esir kamplarında İngilizlerin kötü muamelesi nedeniyle çok sayıda Türk askerinin öldüğünü anlatırdı. Kendisi ilk yardım kursu almış ve sıhhiyeci olmuş. Ayrım gözetmeden hangi milletten olursa olsun bütün askerlerin yaralarını sarıyor. Bu durum nedeniyle, İngilizlerin de takdirini kazanıyor. Uzun süre esir kampında kaldıktan sonra bırakılıyor. Kayseri'ye dönüyor.

14 yıl askerlik yaptı, 3 cephede savaştı

Cemal Günen, köyde hayatını sürdürürken Yunanlıların İzmir'e asker çıkardığını öğrenir. Kayseri şehir merkezine gider, cephede tanıştığı bir yüzbaşıyı bulup kendisi için “İyi bir askerdir” diye mektup yazdırır. Gülten Günen, sözlerine şöyle devam etti: “Babam mektubu alıp Ankara'ya gidiyor. Yeniden orduya yazılıyor. Önce Mustafa Kemal Atatürk'ün sonra da İsmet İnönü'nün emir eri oluyor. Babam 14 yıl askerlik yapmış, üç-dört cephede birden vatanı savunmuş. Ben de ömrüm boyunca babamın ve Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün izinden gittim. Her bayramda ve 10 Kasım'da Anıtkabir'e giderim. Babam 95 yaşında köyde öldü. Ölene kadar da köydekilerin bütün sağlık sorunları ile ilgilendi. Köylülerin dişlerini bile o çekerdi. Yarası yanığı, ağrısı olanlara merhem hazırlardı.”