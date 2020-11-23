Babası emanet bıraktı… Gözü gibi bakıyor

Kayseri’de iş insanı Ahmet Doğan Çelebi, babası Doğan Çelebi’nin Erzurum’dan satın aldığı 1955 model otobüse gözü gibi bakıyor.

Babasının ‘Seyyah Çelebi’ ismini verdiği, içerisinde tuvalet, banyo, mutfak ve ranzaların olduğu otobüsü evinin bahçesinde muhafaza eden Çelebi, otobüsün bakımını da kendisi yapıyor.

“SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Otobüsü satmayı düşünmediğini belirten Ahmet Doğan Çelebi, şöyle konuştu:

* Rahmet babam müteahhitlik yapardı. Çocukken babamın yanına gittiğimizde çadırda kalırdık. Çadır da dere yataklarına yakın olduğu için bataklık olur sel basardı. Bunun üzerine rahmetli babam otobüsün içini karavan yapmaya karar verdi. İki sene süren çalışma sonucu otobüsün içi şimdiki görüntüsünü aldı.

* Otobüsü şantiyelerde kullandık. Ticari olduğu için hususi araç olması amacıyla Ankara’dan müfettişler geldi ve inceleme yaptı. Şu an bizde hususi kayıtlıdır. Yıllardır babamın emaneti olan otobüsü koruyor, kolluyoruz.

* En son rahmetli babam, amcam ve arkadaşları iki defa bu otobüsle hacca gitti. Türkiye’de üç tane olan bu araç babamdan bize emanet kaldığı için çok kıymetlidir. Satmayı düşünmüyorum. Çocuklarıma emanet edeceğim. (DHA)