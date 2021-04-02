Babasından etkilendi, engelli köpekler için barınak kurdu

Buket Özgünlü, 8 yıl önce Yenimahalle Batıkent’te sokak hayvanlarını beslemeye başladı. 300’e yakın köpeği besleyen Özgünlü, 2 yıl önce arkadaşlarıyla sokak hayvanlarına daha fazla yardım edebilmek için, Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ni kurdu.

Bu sırada Özgünlü’nün babası, beynine pıhtı atması soncu felç geçirdi. Yatağa bağımlı hale gelen babasından etkilenen Özgünlü, dernek çatısı altında sokakta yaşamayı başaramayan engelli hayvanlar için barınak kurmaya karar verdi.

Özgünlü, gıda firmasında işletme müdürü olarak çalışırken yaptığı birikimi, dernek üyeleri ve diğer bağışçıların desteği ile Gölbaşı’nda 20 dönüm arazi üzerine barınak kurdu. Türkiye’nin farklı illerinden engelli köpekleri barınağa getirten Özgünlü, şimdi barınakta 3 bakıcı ile 163 engelli köpeğin bakımını yapıyor.

“BABAM NASILSA ONLAR DA ÖYLE BENİM İÇİN”

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, “Babam felç geçirdikten sonra felçli bir canın ne kadar çok zorlandığına kendim şahit oldum. Onun ne kadar çaresiz olduğunu ve bizlere ne kadar çok muhtaç olduklarını o zaman farkettim. Ondan sonra engelli can görür görmez, içgüdüsel olarak bakma isteği duydum. Babam nasılsa, onlar da öyle benim için. Yatak yaraları oluyor onları iyileştirmeye çalışıyorum. Altları bezlenmesi gerektiğinde bezlemeye çalışıyorum. Onlar yürümek istiyor yürüyemiyor, diğer canlarda gözleri kalıyor. Sırf gözleri kalmasın diye yürüteçler yaptırdım” dedi.

“HEPSİNE SICAK YUVA SAĞLIYORUZ”

Özgünlü, 163 köpeğin bakımını yaptıklarını anlatarak, “Bunların içinde 20’ye yakını felçli. Hepsi tedavi ettirip sokakta bırakamadığımız köpekler. Aralarında tecavüze uğramışlar, engelliler, felçliler, kanser tedavisi görüp sokakta yaşama şansı olmayan köpekler var. Hepsine burada sıcak bir yuva sağlamaya çalıştık. Gün içerisinde 3 tane bakıcımız devamlı temizlikleriyle ve oyunlarıyla ilgileniyor. Tedaviye gitmesi gereken hayvanlarımızı tedaviye gönderiyoruz. Sosyal medya üzerinden gördüğümüz canlar oluyor, onları ayakları üzerinde sürünerek görünce, dayanamayıp getirtiyoruz” diye konuştu. (DHA)



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