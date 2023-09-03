Babasının böbreğiyle hayata tutundu

Antalya'da kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören Şaban Örcan (38), babası Yavuz Örcan'ın (68) bağışladığı böbrek ile yaşama sarıldı.

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Alanya’da yaşayan Şaban Örcan son iki yıl hipertansiyona bağlı kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördü. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü’ne başvuran Örcan, böbrek nakli için sıraya girdi.

Örcan’a babası Yavuz Örcan böbreğini bağışlamak istedi. Tetkiklerin ardından Yavuz Örcan’ın, oğlu Şaban Örcan ile uyumlu olduğu ortaya çıktı. Babasından alınan böbrek nakledilen Şaban Örcan, sağlığına kavuştu.

Şaban Örcan, “Her çocuğun kahramanı babası olduğu gibi benim de kahramanım babam oldu. Onu çok seviyorum” dedi. (DHA)