Babasının savaştığı topraklarda dostluk köprüsü kurdu

108 yıl önce Gelibolu Yarımadası'nda yaşanan, Çanakkale Savaşları'nda bir bulut tarafından yutularak yok olduğuna dair hikayelere konu olan 5. Norfolk Taburu askerlerinden Robert John Crowe'un oğlu Gallipoli and Dardanelles International Başkanı John Crowe, Çanakkale Savaşları'na katılan askerlerin torunları ile kurduğu dostluk bağlarını güçlendirmek istiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’nin Norfolk kasabasında 1891’de doğan Robert John Crowe, 5. Norfolk Taburu’na katılmak üzere 24 yaşındayken askere çağrıldı. Taburuyla 12 Ağustos 1915’te Gelibolu Yarımadası’ndaki Suvla Koyu’na gelen Crowe, Türk askeriyle girdikleri çatışmada yaralandı.

Tedavi olması için ülkesine gönderilen Crowe sonraki yıllarda Mısır, Gazze ve Filistin’de de askerlik yaptı. Askerliğin ardından Norfolk’ta Kraliçe Elizabeth’in çiftliğinde 30 yıl boyunca hayvan bakıcılığı yapan Crowe, 1963’te 72 yaşında yaşamını yitirdi.

Vefatıyla savaş anıları da tarihe karışan Crowe, vefat ettiğinde 23 yaşında olan polis oğlu John Crowe’a yalnızca Türklerin iyi savaşçılar olduğunu anlatmıştı.

Gelibolu Savaşı’ndan 25 sene sonra dünyaya gelen John Crowe, emekli olduktan sonra babasının savaştığı topraklarda yaşananları merak ederek Çanakkale Savaşları ile ilgili araştırma yapmaya başladı.

Bu süreçte çok sayıda tarih kitabı okuyan Crowe, ilk kez 20 yıl önce Türkiye’ye gelerek Gelibolu Yarımadası’nı ziyaret etti.

Dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 2013’te Londra’da Gallipoli and Dardanelles International’ı kuran Crowe, her yıl geldiği Gelibolu Yarımadası’nda Çanakkale Savaşları’na katılan askerlerin torunları ile bir araya gelip anıları paylaşarak dostluk bağlarını güçlendirmek istiyor.

108 yıl sonra dostluk köprüsü

Crowe, dostluk ilişkilerini pekiştirmek amacıyla Fransa’daki Çanakkale Savaşı ve Doğu Cephesini Anma Ulusal Derneği üyesi Laurent Castaing, Gelibolu Derneği Başkanı Süleyman Taş ve dernek üyeleri emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, Zafer Batır, Burak Batır ve Yasemin Narin ile Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’ni, Fransız Anıtı’nı, İngiliz Anıtı’nı ve Norfolk bölgesindeki Snettisham köyü ile kardeş köy olan Küçükanafarta’yı ziyaret etti.

Şehitler Abidesi’ndeki ziyareti sırasında açıklama yapan Crowe, 108 yıl önce Türkiye’yi savunan askerlerin büyük mücadele verdiğini dile getirerek, “Burada Türklerin şehit sayısı diğer ülkelerden daha çok. Ülkelerini korumak için büyük bir bedel ödediler” dedi.

Dostluk bağlarının güçlenmesini istediğini ifade eden Crowe, “Benim Türkiye’de çok iyi arkadaşlarım var, bu ilişkiyi daha da güçlendiriyorlar. Bizim derneğimiz arkadaşlık bağlarını güçlendirmek ve insanları bilgilendirmek, hatıraları paylaşmak üzerine çaba gösteriyor” diye konuştu.

Norfolk Taburu ile ilgili bulut hikayesi

Crowe, Norfolk Taburu ile ilgili anlatılan bulut hikayesine de değinerek, şunları söyledi:

“Norfolk Taburu, ‘Duman ya da sis geldi o yüzden kayboldu.’ dediler ama ben bunun saçma olduğunu düşünüyorum. Bunu, kitap satmak için bu şekilde yazdıklarını düşünüyorum.

Aslında taburun tamamı ortadan kaybolmadı. 18 kişi yok oldu, dayım ve babam aynı taburdaydı. Komutan Frank Beck’in yeğeninin yaptığı araştırmada bu taburun İngiltere’ye geri döndüğü ortaya çıktı. Askerler çok yakın mesafeden çatışma yaşadılar.

Bu kadar yakından çatışmaya girilmesi, bu şekilde vurulmaları normaldir. Sonuçta onlar da (Türkler) ülkesini koruyor. Ben onların (İngilizler), rehin alındıktan sonra öldürüldüklerini kesinlikle düşünmüyorum.” (AA)