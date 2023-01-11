Babasıyla tanışmak için Almanya’dan Kayseri’ye bisikletle geldi

Türk babasıyla tanışmak için Almanya'dan bisikletiyle yola çıkan 33 yaşındaki Madeline Hoffmann, 4,5 ay süren yolculuğunun ardından Kayseri'deki babasıyla buluştu.

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Almanya’da büyüyen Madeline Hoffmann, 7 yıl önce babasının bir Türk olduğunu öğrendi. O dönem Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan ve moda tasarımcılığı yapan Hoffmann, babasıyla tanışmak için bir yolculuk yapmaya karar verdi. Bu süreçte işinden istifa eden Hoffmann, Almanya’ya döndü ve 23 Ağustos 2022’de Türkiye’ye gelmek üzere bisikletle yolculuğuna başladı.

Bu yolculuğu sosyal medya hesabından ayrıntılarıyla takipçileriyle paylaşan Hoffmann, bloğunda da yolda karşılaştıklarını, yaşadıklarını ve duygularını yazdı.

4,5 AY SÜREN YOLCULUK

4,5 ay süren yolcuğun ardından Kayseri’ye ulaşan Hoffmann, 64 yaşındaki babası Duran Tekin ile bir araya geldi.

Hoffmann, 26 yaşında yarı Türk olduğunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını ve “-kökeninin diğer yarısını keşfetmek ve kendini bulmak için bir yolculuğa çıkmaya karar verdiğini söyledi.

Yaşadığı Sidney’den Frankfurt’a gittiğini, daha sonra çantasını hazırlayıp Almanya’dan Türkiye’ye bisikletle yola çıktığını anlatan Hoffmann, “Çünkü eski kültürüm olan Alman mirasım ve yeni kültürüm olan Türkiye’yi birleştirme fikri ortaya çıktı. Babamla ilk kez görüşmek için yola çıktım” dedi.

Hoffmann, Almanya’dan Fransa, İsviçre, İtalya, Hırvatistan, Slovenya, Karadağ, Bosna Hersek, Arnavutluk, Yunanistan’dan geçerek Türkiye’ye geldiğini anlattı.

Her ülkede iyi insanlarla tanıştığını aktaran Hoffmann, “Beni evlerine davet ettiler, akşam yemeği verdiler, beni ağırladılar. Bisiklet, seyahat etmenin güzel bir yolu çünkü teninizde rüzgarı hissedebilirsiniz ve bir ülkeyi gerçekten tanırsınız” diye konuştu.

Bu seyahat için işinden ayrıldığına pişman olmadığını ifade eden Hoffmann, zaman zaman korktuğunu ancak yeni kültürler tanımanın ve güzel manzaralar görmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

“33 YILDIR BU ANI BEKLİYORDUM”

Hoffmann, Kayseri’den önce Kapadokya’ya uğradığını belirterek, şöyle konuştu:

“Farklı duygular vardı çünkü babamla ilk defa buluşacaktım. 33 yıldır bu anı bekliyordum. Bu anı yaşamak için bisikletle 4,5 aydır seyahat ediyorum. Apartmanın girişine gelince çok tuhaf bir andı. Nasıl hissetmem gerektiğini, ne olacağını bilmiyordum. Aşağıya geldiğini biliyordum ve bakmaya korktuğum için kapıya sırtımı döndüm. Neler hissettiğimi tarif etmeye çalışmak çok zor. İkinci parçamın geldiğini görmek çok ilginçti. Çok güzel duygu.”

Uzun süren yolculuğuna rağmen yorgun olmadığını belirten Hoffmann, ne kadar süre Kayseri’de kalacağını bilmediğini, babasını tanımak ve benzerliklerini görmek istediğini anlattı.

Türkiye’ye ilk kez geldiğini aktaran Hoffmann, “Bu seyahatte sadece babamla buluşmak değil olabildiğince Türkiye’yi ve Türk halkını görmek, ikinci kültürümü öğrenmek isterim. Türk müziği dinlemek, Türk yemekleri ve birkaç Türkçe kelime öğrenmek istiyorum” dedi.

“O BENİ İLK KEZ GÖRÜYOR, BEN DE ONU”

Baba Duran Tekin de 1973’te Almanya’ya gittiğini, sanat okulundan sonra iş hayatına atıldığını söyledi.

Almanya’da tanıştığı bir kadından iki kızı olduğunu anlatan Tekin, çeşitli sebeplerle ayrıldıklarını dile getirdi.

Tekin, uzun yıllar iki kızını da görmediğini aktararak, 28 yıl sonra yaşadıkları yerin belediyesine ve kızlarının dayısına ulaştığını, böylece kızlarının izini bulduğunu belirtti.

Büyük kızıyla 28 yıl sonra Almanya’da görüştüğünü ifade eden Tekin, küçük kızı Madeline Avustralya’da yaşadığı için onunla yüz yüze görüşemediğini anlattı.

Kızının yola çıktığını kendisine söylediğini ve geleceğinden haberi olduğunu belirten Tekin, “O beni ilk kez görüyor, ben de onu. Ablasına, ‘bir gün Avustralya’ya gidelim’ dedim ama işini ayarlayamadı. Oraya gitmek biraz zor, hem maddi açıdan hem zaman açısından. Kendisi Almanya’ya bir kere geldi, o zaman da ben gidemedim. Böyle çıkıp geldi. Zamanı geri çeviremem, o zamanlar öyle oldu” diye konuştu. (AA)