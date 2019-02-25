Bacağınıza 1 saat lahana sardığınızda bakın neler oluyor?

Sık sık eklem ağrısı yaşıyorsanız lahana yapraklarıyla eklem ağrılarınızı ve bacağınızda oluşan ödemi 1 saat içinde tedavi edebilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı…

Düşük kalorisi ve içerisinde bulundurduğu C, K vitamini, potasyum bulunduran lahana besleyiciliğiyle biliniyor. Kuzey Karolina Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalarda besleyiciliğinin yanı sıra lahananın kanseri önlediği de görüldü. Lahananın içinde bitkisel gıdalar, antosiyanin (bir antioksidan) ve glutamin (bir amino asit) bulunur. İçinde bulunan bu maddeler ağrıyı önler ve şişikleri indirir. Bazıları osteoartrite de iyi geldiğini söylemektedir. Lahananın içinde bulunan bu maddeler sayesinde, lahana eklem ağrıları tedavisinde kullanılıyor.

Malzemeler:

Lahana

Alüminyum folyo

Merdane

Gazlı bez

Fırın



Hazırlanışı:

1- Öncelikle lahananın yapraklarını tek tek çıkarın. Daha sonra da yıkayın ve kurumasını bekleyin.

2- Şimdi de lahana yapraklarını tek tek merdaneyle düzleyin. Bu sırada lahananın suyu açığa çıkacak.

3- Yaprakları alüminyum folyoya sarın ve ısınacak kadar fırında bekletin. Daha sonra fırından çıkarıp ılık haldeyken eklem ağrısı çektiğiniz bölgeye koyun ve gazlı bezle lahanayı sarın.

4- Bir saat boyunca böyle bekleyin. Bunu günde üç kez tekrarlayın. Lahanayı çıkardıktan sonra bölgeyi temizlemeniz önemli.

BUZDOLABINDA BEKLETİN

Eğer lahanaları sıcak değil de soğukken koymak istiyorsanız, önce buzdolabında bekletin. Daha sonra benzer adımları izleyerek lahanayı kullanın. Lahananın faydasının ertesi gün görüldüğünü söyleniyor.

ALERJİ TESTİ GEREKEBİLİR

Lahanaya alerjisi olan insanların sayısı çok az olmasına rağmen, yöntemi uyguladığınız esnada kaşıntı hissederseniz doktorunuza test yaptırıp lahanaya alerjiniz olup olmadığını öğrenin.