Badem ağaçları çiçek açtı, ortaya görsel şölen çıktı

Elazığ'da baharda çiçek açan badem ağaçları büyüleyici görüntüler oluşturuyor.

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Elazığ’da sert geçen kışın ardından havaların ısınmasıyla birçok ağaç çiçek açtı.

Türkiye’nin önemli badem üretim yerlerinden olan ve 6 bin dekar alanda yılda bin ton bademin yetiştirildiği Ağın ilçesinde ağaçlar çiçek açtı.



Yabanlı köyünde çiçek açan yerli badem ağaçları, dron pilotu Ali Körük tarafından görüntülendi.

Rengarenk ağaçlar adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. (İHA)