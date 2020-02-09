Badem Çiçeği Festivali’ni ayaz bile engelleyemedi

Muğla'nın Datça ilçesinde soğuk havaya rağmen düzenlenen Badem Çiçeği Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Festival iç turizmi hareketlendirdi, otel ve restoranlar günler öncesinden rezervasyonları kapattı.

Muğla’nın Datça İlçesinde 3 yıldan bu yana Datça Belediyesi’nin önderliğinde düzenlenen Badem Çiçeği Festivali havaların son derece soğuk gitmesine ilçeye büyük hareket getirdi. Ülkenin çeşitli illerinden özel seferler düzenlendi. Otel ve restoranlar festivalden bir hafta öncesinden rezervasyon alarak festival günü müşteri kabul etmedi. 7, 8, 9 Şubat tarihleri arasındaki festival Datça merkez olmak üzere Reşadiye, Hızırşah, Palamutbükü ve Eski Datça mahallelerinde gerçekleşti.

Cuma günü kortej yürüyüşünün ardından Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan tezgahlarda el işi ürünlerin yanı sıra bölgeye has yiyecek ve içeceklerin satışı gerçekleştirildi. Üç gün boyunca dans gösterileri, müzik dinletileri, en iri badem ve en hızlı badem kırma yarışması, bulgur çekme, kilim dokuma, sepet örme, oyuncak yapım atölyelerinin yanı sıra Hızırşah Mahallesi kadınları tarafından temsili gelin alma töreni yapıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, aşırı soğuğa rağmen gönüllerince eğlendi. Sokak duvarlarında resim ve fotoğraf sergileri gerçekleştirildi.

ESKİ DATÇA’DA CAN YÜCEL DİNLETİSİ

Adı Datça ile özdeşleşen ünlü Şair Can Yücel’in de evinin bulunduğu Eski Datça’da Can Yücel şiirleri söylendi.

Can Baba ile anısı olanlar anılarını anlattı. Çocuklar artık neredeyse unutulan “yakar top, istop, yağ satarım, bal satarım, çelik çomak ve misket” gibi oyunlar oynadı. Etkinliklerin gerçekleştiği tüm alanlarda Muğla’nın Dibekderesi Mahallesi’nden gelen davul ve zurnacılar, çalıp türküler söyledi.