Badem yağının saça ve cilde faydaları nelerdir? Badem yağı neye iyi geliyor? Tüm faydaları…

Badem yağının saça ve cilde faydaları nelerdir? Badem yağı neye iyi geliyor? Tüm faydaları…

Badem, badem ağacı olarak bilinen bilimsel adı Prunus dulcis ağacının yenilebilir tohumlarıdır. Badem yağı, yüksek ısı işleme ve kimyasallar kullanılarak ekstrakte edilir. Badem yağı, antioksidan E vitamini ve doymamış yağlar bakımından iyi bir kaynaktır. Peki, badem yağının faydaları nelerdir? Badem yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Badem yağının, kalp hastalığı riskini azaltmak ve kan şekeri seviyelerini stabilize etmek, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürmek ve kilo vermeye yardımcı olmak da dahil olmak üzere çok çeşitli potansiyel sağlık yararları bulunur. Badem yağının faydaları ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Badem yağının faydaları nelerdir? Badem yağı neye iyi geliyor? İşte cevapları…

BADEM YAĞI HAKKINDA KISA BİLGİLER

Badem; E vitamini, kalsiyum, fosfor, çinko, selenyum, bakır, demir, niasin ve magnezyum bakımından çok zengindir. Badem yağının içinde %68 oleik asit, %25 linoleik asit, %4 palmitik asit, %1'er olacak şekilde dağılmış oranlarda stearik, linolenik, palmitoleik asitler yer alıyor. Yüksek oranda A ve K vitamini içeren badem yağı, protein bakımından da oldukça zengindir.

Tüketim için tercih edilen formu tatlı badem yağıdır. Acı badem yağı olarak bilinen yağ, farklı bir badem türünden elde edilir. Acı badem yağı bazen sabun ve masaj terapisinde kullanılır, ancak yutulduğunda toksik özelliklere sahiptir.

Tatlı badem yağının da rafine edilmemiş olanını seçmeniz çok önemlidir. Soğuk preslenmiş yağ olarak da adlandırılır ve genellikle rafine edilmiş varyantlardan daha iyi besleyici özelliklere sahiptir. Soğuk preslenmiş yağlar kimyasal veya ısıl işlemden geçirilmez. Rafine edilmemiş badem yağı, kimyasal maddeler veya yüksek sıcaklıklar kullanılmadan elde edilir. Bu işlem besin maddelerinin çoğunu korur. En iyi seçimdir ve koruyucu içermez.

BADEM YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

– Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

– İyi (HDL) kolesterol seviyelerini artırır.

– Dudak çatlaklarına iyi gelir.

– Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur.

– Cildi nemlendirir.

– Kıl köklerinin güçlenmesini sağlar.

– Ağız yoluyla tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Kepeklenmeyi önler.

– Kafa derisi enfeksiyonları ve iltihabı kontrol eder.

– Sedef hastalığı ve egzama gibi akut cilt enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılabilir.

– Badem yağı ile yapılan masaj kasların gevşemesini sağlar.

– Kilo vermeye yardımcı olur.

– Göz çevresindeki mor halkaları yok eder.

– Tırnak kırılmalarını önler.

– Diyabete karşı koruma sağlar.

– Vücut direncini artırır.

– Bağırsakları temizlemeye yardımcı olur.

– Saçları gürleştirir, çabuk uzamasını sağlar.

– Hafızayı güçlendirir.

– Çocuklarda kemik gelişimine yardımcı olur.

– Ayaklara badem yağıyla masaj yapılması nasırları ve diğer ayak derisi sorunlarını giderir.