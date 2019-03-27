Bağırsak florasını bozan faktörler neler?

“Bağırsaklar ve probiyotiklerle ilgili yapılan araştırmalar, sağlıklı beslenmenin sadece sindirim sistemi değil genel sağlığımız için de önemli olduğunu gösterdi.” diyen Diyetisyen Elvan Odabaşı, beslenme düzeninde probiyotiklerin çok önemli olduğunu belirtti. “Probiyotikler yardımıyla hem sindirim sistemimizi düzenlenmesine destek olabilir, hem de bağışıklık sistemimizi destekleyebiliriz.” diyen Odabaşı, önemli bilgiler verdi.

Diyetisyen Elvan Odabaşı, bağırsak floramızdaki dost bakterilerin kapasitesi, sayısı ve çeşitliliğinin gün geçtikçe azaldığını söyledi. Odabaşı, “Pek çok faktörün rol oynadığı bu azalmada; artan sezaryen doğum sayısı, yetersiz anne sütü alımı veya ek gıdaya erken geçiş, aşırı antibiyotik kullanım, tarım ilaçlarının kontrolsüz kullanımı, hava kirliliği, yetersiz lif tüketimi, yüksek hayvansal protein ve yağ kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı, aşırı tuz ve şeker tüketimi, stres, alkol ve sigarama alışkanlığı etkili oluyor” açıklamasını yaptı.

“Araştırmalar, bu faktörlerin obezite, diyabet, kanser, alerji, sindirim sitemi hastalıkları, gıda tolerans bozuklukları ve depresyon gibi sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koyuyor” şeklinde konuşan Elvan Odabaşı, şu önerilerde bulundu:

Evde fermente gıdalar hazırlayıp, meyve-sebze tüketimini artırabilirsiniz.

Tam tahıl ve kurubaklagil tüketimine önem verebilir, hayvansal protein ve yağ kullanımını azaltabilirsiniz.

Basit şekerden gelen enerjinin, günlük enerji ihtiyacının yüzde 5'ini geçmemesine dikkat edebilirsiniz.

Tuz tüketimini azaltabilirsiniz.

Probiyotik takviyelere beslenmenizde yer verebilirsiniz. Probiyotik takviyelerinin birden fazla dost bakteri çeşidi içermesine de dikkat edebilirsiniz.

OLABİLDİĞİNCE FARKLI ÇEŞİT BAKTERİYİ İÇERMELİ

Diyetisyen Elvan Odabaşı, probiyotik tüketiminden maksimum fayda sağlanabilmesi için dost bakterilerin bağırsaklara canlı ulaşması gerektiğine dikkat çekerek vücudumuza bu desteği sağlarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini şöyle anlattı:

“Sindirim sisteminin konforunu artırmak, iştah yönetimine destek olmak, karaciğerin yükünü azaltmak, kan şekerini dengede tutmak ve ruh sağlığı için dost bakterilerden faydalanabilirsiniz. Turşu, yoğurt gibi gıdaların içinde de bulunan probiyotiklerin sindirim sistemini destekleyebilmesi için bağırsaklara canlı olarak ulaşması gerekiyor. Fakat hem safra hem de mide asidine maruz kalmaları nedeniyle önemli ölçüde dost bakteri henüz bağırsağa ulaşmadan ölüyor. İnsan kaynaklı bu probiyotiklerden en yüksek faydayı alabilmek için ise bağırsağa canlı ulaşmaları, olabildiğince farklı çeşit dost bakteriyi bir arada içermesi ve bu bölgede tutunup çoğalmaları gerekir. Dost bakterileri gıdaların yanı sıra takviye ürünlerle desteklemek uygun olacaktır. Burada dikkat edilmesi faydalı olacak durum takviyenin kaplama teknolojisi ile hatta çift kaplama teknolojisi ile üretilmiş olmasıdır.”