Bağış kutusundan kafatası çıktı
ABD'de bir bağış etkinliğinde kutudan insan kafatası çıkması herkesi şoke etti.
ABD’nin Arizona eyaletinde “Goodwill” isimli kâr amacı gütmeyen kuruluşa yapılan bağışların arasından insan kafatası çıktı.
Goodwill dükkanındaki bağış kutusunda insan kafatası bulan çalışanlar, polis çağırdı. Dükkana gelen polis, kafatasını incelenmesi için götürdü.
Üst çenesindeki dişlerden bazıları yerinde duran, lekelerle kaplı kafatasının sol göz çukuruna sahte göz yerleştirilmiş olması dikkati çekti.
Polis Sözcüsü Lisa Berry, ilk incelemede kafatasının eski olduğunun ve hiçbir suçla bağlantılı bulunmadığının belirlendiğini, adli açıdan önemsiz olduğunu açıkladı. Kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen kafatasına ne olacağı henüz belirlenmedi. (AA)