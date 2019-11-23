Bağışıklık sistemini güçlendiren 4 besin

1- Portakal: C ve A vitamini vücutta hücreleri koruyucu özelliğe sahip antioksidan vitaminler arasında yer alır. Portakal da içerdiği C ve A vitaminleri sayesinde kışın bağışıklık sistemini destekleyen en önemli besinlerden biridir. Reflü sorununuz yoksa günde 2 adet portakalı rahatlıkla yiyebilirsiniz.

2- Balık: Hem protein hem de iyi bir selenyum ve çinko kaynağı. Balık ayrıca vücudun üretmediği ve bu nedenle mutlaka besinlerle alınması gereken Omega 3 açısından oldukça zengin bir besindir.

3- Maydanoz: Maydanoz askorbit asit olarak nitelendirilen ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan C vitamininden zengin bir besin. İster maydanoz suyu şeklinde, isterseniz salatalarda veya sabah kahvaltılarında bağışıklık sisteminizin güçlenmesi için sofranızdan eksik etmeyin.

4- Yumurta: Bağışıklık sisteminde görev yapan hücrelerin çoğalması ve yenilenmesi için proteine ihtiyaç var. Yetersiz protein alındığında doku yıkımı başladığı için bağışıklık sistemi de zayıflamaya başlar. Yumurta beyazı ise protein açısından oldukça zengin bir besindir. Sarısı ise hem demir hem de yine iyi bir antioksidan olan A vitamini içerir. Yumurtayı haftada 4 kez tüketebilirsiniz.