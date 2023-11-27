Yoginin bahanesi şaşırttı: Karısını aldattı, “geçmiş hayatımda sevgilimdi” dedi

Yogi olan kocasının başka biriyle birlikte olduğunu öğrenen kadın, kendisine sunulan gerekçeyi şaşkınlıkla paylaştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kocası Arun’un kendisiyle arkadaş olmaya teşvik ettiği bir kadınla aldattığını paylaşan Joelle Tamraz isimli bir kadın, “Gizli Uygulama: Yoganın Karanlık Tarafında On Sekiz Yıl” isimli anı kitabıyla tüm gerçekleri açıklıyor.

Eşinin kendisini aldatmadığını düşündüğünü söylediğini belirten Tamraz, Arun’un geçmiş hayatlarında sevgili olduğu biriyle birlikte olduğunu söyleyerek şaşırttı.

Aynı zamanda guru olan Arun’un kocası olduğu kadar manevi rehberi ve lideri olduğu da belirten kadın, istismarcı bir ilişkinin içinde sıkışıp kaldığını söyledi.

Tamraz, “İç huzuru, zihinsel berraklığı, fiziksel sağlığı ve hepsinden önemlisi hayatıma daha fazla anlam vadeden bir uygulamanın cazibesine kapılarak, kocam ve gurum kılığına giren usta bir manipülatör tarafından kontrol edilmeye başladım.” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

SAĞLIKLI YAŞAM ENDÜSTRİSİNİ ELEŞTİRDİ

1995 yılında tanıştıkları sırada kendisinin 22, eşinin 55 yaşında olduğunu söyleyen kadın, “Hiç kimse, yoga ve meditasyonun merkezi bir rol oynadığı sağlıklı yaşam endüstrisinin potansiyel olarak tehlikeli diğer yönünden bahsetmiyor. Bunun yerine, modern yaşamın neden olduğu zihinsel ve fiziksel rahatsızlıkların modern ilacı haline geldi.”

“Kendisini Himalayalardan gelen uzun bir yogi soyunun varisi olarak sundu. Stüdyomuzda grup yoga dersleri verdi ve ayrıca 158 bin TL’ye (5.000 euro) varan fahiş ücretler talep ettiği özel eğitimli yöneticilere de ders verdi. İç huzur ve sağlıklı bir vücut ile uzun bir yaşam fikri baştan çıkarıcıdır ve insanlar bu fırsat için cömertçe para ödemeye hazırdı ve hala da öyle.” diyerek sağlıklı yaşam endüstrisinin iç yüzünü gözler önüne serdi.

İlginizi Çekebilir Bilimsel araştırma: Sıcak yoga depresyonu yenmeye yardımcı

İlginizi Çekebilir Neymar, hamile sevgilisi Bruna Biancardi'yi aldattığını kabul etti