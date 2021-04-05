Bahar geldi, papatyalar çiçek açtı

Akdeniz Bölgesi bu yıl kış aylarında geçen yıllara göre daha az yağış alırken mart sonundan itibaren de havalar ısınmaya başladı. Bununla birlikte nisan yağmurları bölgede zaman zaman etkisini gösterirken doğal güzellikler de ön plana çıkmaya başladı.

İlkbaharın başladığı Mersin’de yeşil arazilerin büyük bölümünde papatyalar açmaya başladı. Kentte, özellikle denize kıyısı olan Erdemli, Anamur, Bozyazı ve Silifke ilçelerindeki yeşil alanları beyaz papatyalar süsledi.

Bu güzel görüntüleri fırsat bilen doğaseverler de bu bölgelerde vakit geçirip, fotoğraf çekimi yaptı. İlçelerdeki besiciler ise keçi ve koyunlarını otlatmak için yeşil alanlara gelmeye başladı. Mesire alanlarıyla yan yana olan arazileri kaplayan papatyalar, toprağı beyaza bürüdü. (DHA)

