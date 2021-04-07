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Bahar geldi, şelaleler coştu

Baharın gelişiyle Bursa'nın ünlü şelalesi eriyen kar sularıyla coştu. Şelalenin yanına 100 metre yaklaşan sırılsıklam ıslandı.

Güncellenme: 10:18, 07/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Bahar geldi, şelaleler coştu

Türkiye’nin dört bir yanından bahar manzaraları gelmeye başladı. Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan ünlü Suuçtu Şelalesi, eriyen kar suları ve yağan yağmurla birlikte öyle bir aktı ki sesini duyan gürültüsünden ürktü.

Şiddetli akan şelale 100 metre öteye su damlacıkları sıçrattı. Şelalenin 100 metre yanına yaklaşan sırılsıklam ıslandı. Çağlayan şelale 50 metre mesafeden yere dökülürken, ortaya ürkütücü bir ses çıktı. Şiddetli akan şelalenin yanında ıslanan Yağmur Uslu, “İlçemizde bulunan Suuçtu şelalesini ziyarete geldik. Şelale o kadar kuvvetli akıyor ki ürkütücü bir ses çıkartıyor. Yanına yaklaşınca sırılsıklam ıslandık. İlçemizin tabiat harikası şelalesini herkesin görmesini tavsiye ederim” dedi.
(İHA)


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