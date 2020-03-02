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Bahar havası Marmaris’te herkesi sokağa döktü
Bahar havası Marmaris’te herkesi sokağa döktü
Muğla’nın Marmaris İlçesinde mevsim normallerinin üzerine seyreden hava sıcaklığı, soğuk ve yağmurdan bunalanları sokağa döktü. Deniz kenarları, çocuk parkları ve kırlarda papatya tarlalarının içinde kuzu ve oğlaklarla gün geçiren Marmarisliler güzel havanın tadını çıkardı.
Mustafa SARIİPEK / Muğla
Yaşam 2 Mart 2020 - 15:24

Muğla'nın Marmaris İlçesinde mevsim normallerinin üzerine seyrederek 20 dereceye çıkan hava sıcaklığı erken bahar yaşattı.

Ülke genelinde soğuk hava hakim sürerken Marmaris baharı yaşamaya başladı. Hafta sonundan itibaren hava sıcaklığının 18-20 derece arasında seyretmesini fırsat bilenler özellikle deniz kenarlarındaki kafeleri tercih etti. Çocuk parkları ise doldu taştı.

Marmaris'in kırsal kesimlerine gidenler ise papatya tarlasına dönüşmüş alanlarda kuzu ve oğlaklarla birbirinden güzel fotoğraf çektirme imkanı buldu.

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