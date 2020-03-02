Bahar havası Marmaris’te herkesi sokağa döktü
Muğla'nın Marmaris İlçesinde mevsim normallerinin üzerine seyrederek 20 dereceye çıkan hava sıcaklığı erken bahar yaşattı.
Ülke genelinde soğuk hava hakim sürerken Marmaris baharı yaşamaya başladı. Hafta sonundan itibaren hava sıcaklığının 18-20 derece arasında seyretmesini fırsat bilenler özellikle deniz kenarlarındaki kafeleri tercih etti. Çocuk parkları ise doldu taştı.
Marmaris'in kırsal kesimlerine gidenler ise papatya tarlasına dönüşmüş alanlarda kuzu ve oğlaklarla birbirinden güzel fotoğraf çektirme imkanı buldu.