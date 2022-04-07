Baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baharın müjdeleyicisi kardelenlerin çiçek açmasıyla, karla kaplı Cilo Dağı'nın eteklerinde kartpostallık görüntüler oluştu.
Kış aylarının çetin geçtiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilkbaharın müjdeleyicisi olan kardelen ve çiğdemler çiçek açtı.
İnanlı köyünde açan kardelen ve çiğdemler, hâlâ karla kaplı 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bölgeye ziyaret eden vatandaşlar kardelenlerin fotoğraflarını çekti.
(Fotoğraflar: DHA)