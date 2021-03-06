Baharın müjdecisi kır çiçekleri açtı

Bolu`nun doğa harikası bölgelerinden biri olan Aladağ`da havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi.. . Eriyen karlarla birlikte baharın habercisi kır çiçekleri de açmaya başladı.. . Mor ve sarı renkteki kır çiçekleri güzel manzaralar oluşturdu. (DHA). . aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"hayat-Yau015fam","pageIdentifier":6298407}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/baharin-mujdecisi-kir-cicekleri-acti');aip2('newsArticle', {"identifier":6298407,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/baharin-mujdecisi-kir-cicekleri-acti/","headline":"Baharu0131n mu00fcjdecisi ku0131r u00e7iu00e7ekleri au00e7tu0131","articleBody":"","articleSection":"Yau015fam","keywords":"["Bolu"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/06/iecrop/fotodha.bolu__16_9_1615012617.jpeg","author":"u00c7iu011fdem Saltu0131k","datePublished":"2021-03-06 09:37:01","dateModified":"2021-03-06 09:38:30","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":808}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/baharin-mujdecisi-kir-cicekleri-acti/');