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Baharın müjdecisi kır çiçekleri açtı

Bolu'nun Aladağ bölgesinde karların erimesiyle baharın müjdecisi kır çiçekleri açtı. Kır çiçeklerinin görüntüsü güzel manzaralar oluşturdu.

Güncellenme: 09:38, 06/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
Baharın müjdecisi kır çiçekleri açtı

Bolu`nun doğa harikası bölgelerinden biri olan Aladağ`da havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi.

Eriyen karlarla birlikte baharın habercisi kır çiçekleri de açmaya başladı.

Mor ve sarı renkteki kır çiçekleri güzel manzaralar oluşturdu. (DHA)

Bolu
Yayınlanma Tarihi:09:37,