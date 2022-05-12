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Bahçede vaşak sürprizi

Erzincan'ın merkeze bağlı Yeşilçay köyünde bir evin bahçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi.

Yayınlanma: 10:24 - 12 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Dünyada ve Türkiye’de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türler bölümünde kırmızı listede yer alan vaşak, Erzincan’ın merkeze bağlı Yeşilçay köyünde görüntülendi.

Sabah saatlerinde Hakan Yeşil’e ait bahçeye giren vaşak bir süre bakındıktan sonra seslerin gelmesi üzerine uzaklaştı.

Vaşağı gören Hakan Yeşil ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. (İHA)

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