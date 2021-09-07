Bahçesinde 11 ölü köpek bulunan kadına 10 yıl hapis istemi

Ankara'da evinin bahçesinde 11 ölmüş köpek bulunan ve 7 köpeği de uygunsuz koşullarda tuttuğu suçlamasıyla tutuklanan Meral Tekin hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Çankaya’da ilçesine bağlı Samur Sokak’ta oturanlar, 6 Ağustos’ta Çankaya Belediyesi ile polise sokakta kötü bir kokunun olduğu yönünde ihbarda bulundu. Ekiplerin yaptığı araştırmada kokunun yoğunlaştığı Meral Tekin’in oturduğu 3 katlı binanın bahçesinde arama yapıldı. Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda çöp torbaları içinde gömülmüş 11 ölü köpek bulundu.

Meral Tekin’in evinde yapılan aramada ise 7 yavru köpeğin kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda tutulduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan Meral Tekin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Meral T. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Meral Tekin’in evine köpek doldurup eziyet ettiği, evden inleme ve bağırma sesleri duyulduğu yönündeki ihbar sonucu, ikametin çevresinde yapılan araştırmada köpek seslerinin geldiğinin anlaşılması üzerine evinde arama yapıldığı belirtildi.

Arama sonucunda bakımı ihmal edilmiş ve uygunsuz koşullarda 7 köpeğin bulunduğu aktarılan iddianamede, hayvanlara Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından el konulduğu, çevreden koku gelmesi sebebiyle de bina bahçesinde kazı yapıldığı bildirildi. Kazıda 11 köpeğin cansız bedeninin bulunduğu, bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sanık Meral Tekin’in ‘5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili hükümlerince 7 Ağustos’ta tutuklandığı ifade edildi.

“HAYATIMI HAYVANLARA ADADIM”

İddianamede ifadesi yer alan Meral Tekin ise hayvanları çok sevdiğini, onlara kesinlikle eziyet etmediğini söyledi. Sokak hayvanlarına gönüllü olarak baktığını belirten Meral Tekin bahçede ölüsü bulunan köpeklerden ikisini öldükleri için gömdüğünü, diğer köpekleri ise gömmediğini iddia etti. Suçlamaları kabul etmeyen Meral Tekin, hayatını hayvanlara adadığını söyledi.

Ankara 55. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Meral Tekin’in 11 ‘evcil hayvanı kasten öldürmekten’ 9 aydan 6 yıla, ‘evcil hayvana zalimce muamelede bulunma’ suçundan ise 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İki ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen Meral Tekin’in soruşturması, yeni çıkarılan ‘5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.