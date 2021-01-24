Bahçesinde 15 kedisi, evinde bir Minnoş’u yanında da Miço’su

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen 52 yaşında… Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalıştı. Ardından Mersin Barosu Başkanı seçildi. Birçok spor ve sanat etkinliğinin içinde yer aldı. Hayvanseverliği ise dillere destan… Antmen, bahçesinde beslediği 15 kedisi ile evinde birlikte yaşadığı köpeği Miço ve kedisi Minnoş'u SÖZCÜ HaftaSonu'na şöyle anlattı:

HAYVANLAR CANDIR

“Pandemi sürecini aile fertlerim olan kedimiz Minnoş, köpeğimiz Miço ile geçirdik. Miço ile her gün yürüdük, Minnoş kucak delisi oldu. Eşim Yeşim ile evlendiğimizden beri ilk kez bu kadar uzun süre geçirdik. Yürüyüş yaptık, film ve dizi izledik. Evin önünde her sabah ve akşam beslediğimiz 15 kedimiz var. Onlar da bizim mutluluk kaynağımız. Oğlum yazılım mühendisi ve Kanada Toronto'da çalışıyor, kızım yüksek öğretimini yurt dışında yapıyor. Ben hayatım boyunca çok yoğun çalıştım. Çocukları eşim büyüttü. Benim topluma, halka ve partime borcum var ne kadar çalışsam ne kadar emek versem ödemem imkansız. O nedenle tek amacım daha çok çalışmak.

Hayvan Hakları yasası halen Meclis'ten çıkarılamadı. Yasanın kabul edilmemesi ne akla ne vicdana sığıyor. 18 yıldır tek başına iktidar olan AKP, Hayvan Hakları Kanunu'nu kabul etmiyor. Hayvanlar hisli varlıklardır. Şu anda sahipsiz hayvanlar mal kapsamında değerlendiriliyor. Hayvanlar mal değil candır. Onlara canice kıyanlara ertelemesiz hapis cezası verilmeli. İktidar kamuoyunda baskı artınca geçici bir araştırma komisyonu kurdu o kadar. İktidarın önceliği ne insan ne hayvan ne de doğa. Doğamız yağmalanıyor, topraklarımız yabancı şirketlerce delik deşik ediliyor, suyumuz kurutuluyor ama bunlar ağacın yeşilini değil doların yeşilini seviyor. Hayvan dostlarımız zaten umurlarında değil. Hayvanları mal gören zihniyetten ne insana ne hayvana ne de ormana fayda gelmez.”

Halkımız virüsle baş başa bırakıldı

CHP'li vekil Alpay Antmen pandemi sürecinde halkın yalnız bırakıldığını söyledi. Antmen, “Sosyal ve ekonomik değişimler geldi. Halkımız maalesef bu süreçte her anlamda virüsle baş başa kaldı. Bizim Meclis çalışmalarımız azalmadı, arttı. Ama vatandaşımız, esnafımız, emekçimiz yeterli ekonomik destek alamadı” dedi.

SÖZCÜ gazetesi demokrasiyi savunan çelik bir kaledir…

CHP milletvekili Alpay Antmen SÖZCÜ gazetesi hakkındaki sözde FETÖ suçlamaları için ise şunları söyledi: “Mustafa Kemal Atatürk ‘Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet'in etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi… Basın görevlilerinden bunu istemek, Cumhuriyet'in hakkıdır' diyor. Bugün Cumhuriyet'i, çağdaşlığı, laikliği, kadın ve erkek eşitliğini, aydınlanmayı, bağımsızlığı, demokrasiyi savunan ender gazetelerden biri SÖZCÜ'dür. Atatürk'ün bahsettiği Cumhuriyetin etrafındaki çelik kalelerden birisidir. SÖZCÜ ilk kez hedefte değil. Ömrü FETÖ ile mücadeleyle geçen yazarlarını FETÖ'ye destek olmaktan mahkemeye verdiler. Veren de, FETÖ'ye ne istedilerse verenler.”

HALKIN SESİ OLDU

SÖZCÜ gazetesinin halkın sesi olduğunu belirten Anten sözlerine şöyle devam etti:

“Ortada bir de yandaş medya var. Ballı ihaleleri dolarla alan medya patronları var. Soruyorum. Her gün iftira atan ve hedef gösterenler mi gazete? İktidar, hep kendisi övülsün, alkışlansın, insanlar açlıktan intihar etse bile ‘Türkiye güllük gülistanlık' diye manşetler atılsın istiyor. O nedenle de gerçekleri yazan ve halkın sesi olan SÖZCÜ hedefe konuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası SÖZCÜ'nün satışı daha da arttı. SÖZCÜ'ye niye baskı yapılıp, ceza yağdırıyor? RTÜK neden SÖZCÜ TV'nin lisansını hâlâ vermiyor ? Cevap belli. Halk gerçekleri görmesi, duymasın diye… Bir ülkede adalet yoksa, devlet ve demokrasi de olmaz. Tek adam rejimi ile birlikte demokrasinin olmazsa olmazı yargı, yasama ve yürütme erklerinin ayrılığı rafa kalktı. Haklının hukuku yok, güçlünün hukuku var.”

Milyonlarca insan hak, hukuk talep ediyor

CHP milletvekili Alpay Antmen “Demokraside, ekonomide, insan haklarında, eğitim ve sağlıkta adalet talep eden milyonlar var” dedi ve ekledi: “Yargıyı vesayetten kurtarın. Siyasi parti ve tarikat referansı son bulsun liyakat gelsin. Adliyelerde vatandaş sürünmesin. Anayasa ve kanunlar herkes için geçerli olsun” dedi.