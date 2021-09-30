Bahçesinde 50 kiloluk kabak yetiştirdi! Sırrı gübresinde saklı

Sinop'un Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Bekir Özcan 50 kilo ağırlığında bal kabağı yetiştirdi. 40 kiloluk tartıya ağır gelen dev kabak, görenleri hayrete düşürdü. Özcan, kabağı hayvan gübresiyle yetiştirdiğini söyledi.

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Emekliliğini Osmaniye Mahallesi’ndeki evinde bağ-bahçe işleriyle geçiren Bekir Özcan’ı her sene ekimini yaptığı bal kabağı bu yıl şaşırttı.

Bahçesinde otların arasında kalan bir bal kabağı devasa bir boyuta ulaştı. Tarladan küfeye koyup zor taşıdığı bal kabağı 40 kiloluk tartıya da ağır geldi.

50 kiloluk bal kabağını satmayı düşünmediğini belirten Özcan, tüm mahalleye bölüp dağıtacağını belirtti.

Bekir Özcan, “Her sene ekiyoruz normalde. Ama bu sene ektik kabak gördüğünüz gibi böyle oldu. 40 kiloluk kantarla tarttık. Kantar tartmıyor. Kimyasal gübre vermedim hayvan gübresiyle bu şekilde oldu. Bunu kendim yiyemeyeceğim için bölüp mahalleliye dağıtacağım. Herhalde tüm mahalleye yeter. Satmayı düşünmüyorum. Tatlısını yapıp yiyeceğiz” dedi. (İHA)