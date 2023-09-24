Bahçesinde dünyanın en büyük hıyarını yetiştirdi

Galler'de yaşayan Vince Sjodin'in yetiştirdiği hıyar yaklaşık 14 kilo ağırlığında ve uzunluğu 1,2 metre.

Sozcu.com.tr

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Galler’de yaşayan Vince Sjodin, bahçesinde dünyanın en büyük hıyarını yetiştirerek rekor kırdı.

Yaklaşık 14 kilo ağırlığındaki ve 1,2 metre uzunluğundaki hıyar, dünyanın en ağır hıyarı oldu.

Tarım uzmanı olarak daha önce de dev sebzeler yetiştiren Sjodin, işin sırrının yaşadığı Vale of Glamorgan bölgesindeki temiz hava olduğunu söyledi. Sjodin daha önce de dev bir kabak yetiştirmişti.

Başarılarıyla gurur duyan Sjodin, “Bu harika bir olay. Hıyarı mayıs ayında ektim ve ağırlığı taşıyabilmesi için bir ağın içinde yetiştirdim” dedi. Hava değişimleri nedeniyle hıyara zarar gelmesinden korktuğunu anlatan adam, yetiştirdiği dev bir kabağı sağanak yağış nedeniyle kaybettiğini ifade etti.

Guinness Rekorlar Kitabı, şimdi hıyarı onay süreci için inceleyecek.