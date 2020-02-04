Bakanlık, balon balığı avcılarına para ödeyecek

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege ve Akdeniz'de yerel türleri yok edip balıkçılığa büyük zarar veren balon balığı başta olmak üzere istilacı türleri yakalayanlara para ödenmesi için çalışma yaptıklarını açıkladı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, balıkçılığı tehdit eden istilacı balıklara yönelik bir süre önce Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması isteğiyle soru önergesi vermişti.

Subaşı, küresel ısınmanın etkisiyle, Süveyş Kanalı’ndan Akdeniz’e, ardından Ege, Marmara ve hatta Karadeniz’e çıkan istilacı tür balıkların kıyı balıkçılığına büyük zarar verdiğine dikkat çekti. Subaşı özellikle zehirli balon balığının, insanlara bile saldırdığını, bu türleri avlayanlara bakanlığın ücret ödemeyi düşünüp düşünmediğini sormuştu.

“İSTİLACI TÜRLER”

Subaşı’nın önerisi ve sorularına yazılı cevap veren Pakdemirli, bu tür balıkların yoğunluğunun azaltılması için balık başına ücret ödeyerek avlanması için planlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bakanlığın Subaşı’na gönderdiği cevapta; “Söz konusu türlerin ücretleri ödenmesi kaydıyla balıkçılara avlatılarak ekonomiye kazandırılması noktasında yurt içi-yurt dışı kurum ve kuruluşlarla görüşmeler devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

İŞTE BAKANLIĞIN CEVABI

Bakanlık İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı’nın soru önergesine şu yanıtı verdi;

*Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de bulunan başlıca istilacı türler; Balon Balıkları, Sarı Kutu Balığı, Aslan Balıkları, Beyaz Sokar Balığı, Esmer Sokar Balığı, Göçmen Denizanası, Zehirli Hidroid, Çizgili Yılan Kedi Balığı, Ters-Düz Denizanası, Deniz Çıyanı, Deniz Kestanesi, Taş Balığı, Yağ Balığı, Üzgün Balığı olarak belirlenmiştir.

*Balon balığının Ülkemiz Kıyılarında Yayılım Alanları, Biyolojisi ve Tetrodotoksin Düzeylerinin Belirlenmesi, olası Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması ve Aslan Balığının Ege Denizi ve Akdeniz’de Yayılım Alanlarının Belirlenmesi Projesi’ yürütülmekte olup, ‘Önemli Denizel Biyoçeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi Projesi’ de yürütülmeye başlanacaktır.

*Bakanlığımız tarafından istilacı yabancı türlerin avcılığını teşvik ve ortamdan çekilmesi için balon balıkları üzerinde av baskı oluşturarak ekosistemdeki yoğunluklarının azaltılması ve stoğa katılımın düşürülmesi için balık başına ücret ödenerek avlatılması için planlama çalışmaları devam ettirilmektedir.

*Bu kapsamda söz konusu türlerin ücretleri ödenmesi kaydıyla balıkçılara avlatılarak ekonomiye kazandırılması noktasında yurt içi-yurt dışı kurum ve kuruluşlarla görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca, Bakanlığımızca istilacı yabancı türlerle mücadele edilmesi, tedbir alınması ve izlenmesine ilişkin gerekli mevzuat çalışmaları yürütülmektedir”