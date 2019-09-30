Bakanlık, Hacı Bektaş Veli etkinliklerine yardımı kesti

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri her yıl düzenli olarak yaptığı yardımı bu yıl yapmaması büyük tepki çekti.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, bakanlığın gönderdiği yazıyla bu yıl 56’ıncısı düzenlenen etkinliklere yardım talebinin uygun görülmediğini açıkladı. CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıarslan da konuyla ilgili bakanlığa soru önergesi vererek her yıl yapılan yardımın bu yıl neden yapılmadığını sordu.

Nevşehir'de 16-17-18 Ağustos'ta bu yıl 56.sı yapılan Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne destek talebine Kültür ve Turizm Bakanlığı olumsuz yanıt verdi. Önceki yıllarda yapılan maddi yardımın bu yıl yapılmaması üzerine etkinlerin belediye imkanlarıyla gerçekleştirildi.

EN ÜST ORANDA YAPILACAĞI SÖYLENMİŞTİ

Hacıbektaş’ın CHP’li Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, her yıl yapılan yardımın bu yıl neden yapılmadığını anlamadıklarını dile getirerek, “Her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan başvuru sonucunda etkinliğimize düzenli olarak etkinlik organizasyonunda kullanılmak üzere belli bir oranda maddi yardım yapılmaktaydı.

Bu sene Kültür ve Turizm Bakanımızla 2 defa Bakanlıkta görüşmemiz esnasında tarafıma ve Nevşehir Milletvekilimiz Sayın Faruk Sarıarslan’a 2019 yılında da en üst oranda yardım yapılacağı bizzat söylenmiştir. Fakat Hacıbektaş Belediyesine gelen 17.09.2019 tarihli Bakanlık yazısında talebin uygun görülmediği bildirilmiştir. Hacıbektaş Belediyesi ve Hacıbektaş Halkı olarak Kültür ve Turizm Bakanımızın da katıldığı etkinliğimize bu yardımın yapılmama sebebini merak ediyoruz” dedi.

MİLLETVEKİLİ NEDENİNİ SORDU

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıarslan’da 25 Eylül tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un cevaplaması için bu konu hakkında soru önergesi verdi. Soru önergesinde Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne 55 yıldır yapılan yardımın bu yıl neden yapılmadığını dile getiren Sarıarslan,”Şimdiye kadar her yıl düzenli olarak yapılan bu yardımın, bu yıl verilmemesinin gerekçesi nelerdir? Bu yardım siyasi, ideolojik ve mezhepsel nedenlerden dolayı mı yapılmamıştır?” diye sordu. Bakanlığın ise soru önergesine henüz cevap vermediği öğrenildi.



