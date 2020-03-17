Bakır spiral nedir? Bakır spiral kimler için uygundur?

Yeni doğum yapmış ve ikinci bir bebeği şu an için düşünmüyor ya da gebeliği bir süreliğine ertelemek istiyorsanız etkili bir doğum kontrol yöntemi olan spiral ile gebeliği ortadan kaldırmanız mümkün. En sık kullanılan sprial türlerinden biri bakır olandır. Peki bakır spiral nedir?

Gebelikten korunma yöntemi olan spiral oldukça güvenli ve birçok kadın tarafından tercih edilen korunma yöntemlerinin başında gelmektedir. Peki bakır spiral nedir? Kimler bakır spiral kullanabilir?

BAKIR SPİRAL NEDİR?

Günümüzde hamilelikten korunmada en yaygın yöntemlerden biri olan spiral, gebeliği ertelemek isteyen ve ya da düşünmeyen her kadının rahatlıkla kullanabileceği doğum kontrol yöntemidir. T şeklinde plastik ya da metal malzemelerden oluşan spiraller hormonlu ve bakır olmak üzere ikiye ayrılır.

Bakır spiraller plastik bir malzeme ile kaplı olsa da ürünün etrafı bakır bir telle sarılır. Gebeliği engellemede %98'e kadar etki gösterir ve 9-10 yıl kullanılabilir. Bakır spiral kullananlar dilediği zaman çıkarttırarak hamile kalabilirler. Bakır spiral takılırken ise genel olarak ağrı hissi vermez ancak bazı kadınlarda takılması ve çıkarılması sırasında küçük bir ağrı hissi yaşanabilir. Aynı zaman da bakır spiral takıldığı andan itibaren korumaya başlar ve farklı bir doğum kontrol yönteminin uygulanmasına gerek duyulmaz. Spiral taktırmak isteyenlerin mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir.

BAKIR SPİRAL KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

– Henüz yeni doğum yapan ve emziren kadınlar

– Düşük ya da kürtaj yapmış kadınlar

– Uzun süre korunmak isteyen kişiler

– Diğer gebeliği koruma yöntemlerini kullanmakta sıkıntı çekenler

– Yaşı ilerlemiş ve sterilizasyon istemeyenler