Bakıra talep arttı, kalaycıların işi yoğunlaştı

Mutfaklarda bakır ürünlerin tercih edilmeye başlanmasının ardından kalaycıların işi de arttı. Gaziantep'teki kalaycı ustaları, salgın döneminde 'sağlıklı olduğu' gerekçesiyle tercih edilen bakır ürünlerin kullanıldıktan bir süre sonra kalaylanması zorunluluğunun işlerini yoğunlaştırdığını ifade etti.

Geleneksel meslek kollarından kalaycılığı sürdüren 6 ustadan biri olan Hacı Ateş (69), son dönemde işlerinin yoğunlaştığını söyledi. Ateş, kalaylanacak bakır ürünleri önce ateşin üstüne maşa yardımı ile tutarak ısıttıklarını ardından kalay tozunu ısınan kabın içine serperek bezle kalaylama işlemini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yarım asırdır kalaycılık yaptığını anlatan Hacı Ateş, pandemi döneminde vatandaşların bakır ürünlere yönelmesiyle işlerinde artış yaşandığını kaydetti.

Meslekte çırak bulamamaktan şikayetçi olan Hacı Ateş, bakır kullanımının artmasıyla işlerinin de yoğunlaştığını dile getirdi. Ateş, “Pandemi sürecinde mutfaklarda bakır kullanımı da arttı. Kalayda diğer plastik ürünlerde olduğu gibi katkı ürün yok. Atalarımız sürekli mutfaklarda bakır kullanarak uzun yıllar yaşadı. Salgın ile bakıra talep oldukça arttı ve haliyle bizim de işlerimiz yoğunlaştı” diye konuştu.

Hacı Ateş, kullanılan bakırın mutlaka kalaylanması gerektiğini de dile getirerek, şunları söyledi:

“Bakır ömürlük bir üründür. Kalayladıkça kullanılabilir. Kalaylanan bakır insan vücudu için çok faydalıdır. Büyüklerimiz bunun birçok hastalıklara da iyi geldiğini söylerlerdi. Dayanıklı olduğu için de uzun ömürlüdür. Kalaylanan bakır 20-30 yıl kullanılsa bile yıpranmaz.”

UZMANLAR UYARIYOR!

Uzmanlar da kalaylanmamış bakır tencereler konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Kurşun ve civa gibi zararlı kimyasalların açığa çıkmasına yol açan kalaysız bakır tencereler, zehirlenmelere neden olabiliyor. (DHA)