Bakkal çıraklığından belediye başkanlığına

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Demirciler köyünde 1981 yılında doğan Mustafa Bıyık, liseyi bitirdikten sonra kent merkezindeki bir bakkalda 6 ay kadar çıraklık yaptı ve bir süre sonra yerel bir markette işe başladı. Reyon sorumlusu olarak işe başlayan Bıyık, bölge müdürlüğüne kadar yükseldi. 31 Mart seçimlerinde aday olan Mustafa Bıyık, İYİ Parti'den belediye başkanı seçilmesinden sonra şirketten istifa etti.

‘BAŞARACAĞIZ' DEDİM

Özel sektörde edindiği tecrübeyi belediyede de uygulamaya çalışan Bıyık, belediye başkanı olmayı planlamadığını söyledi. Aday olana kadar başkan olmayı istemediğini belirten Bıyık, o süreçte yaşadıklarını, “Aday olduktan sonra arkadaşlarıma ‘bunu başaracağız. Başka yolu yok' dedim. Bu sürede 10 kilo verdim” diye anlattı. Özel sektörde çalışırken 500-600 personel ile birlikte yol aldığını ve başarı kriterinin net olduğunu anlatan Başkan Mustafa Bıyık, “2 liraya aldığın malı 3 liraya satabilirsen başarılı sayılırsın. Ancak siyasette başarı kriteri yok. Siyaset yaparken bırak ağzınla sadece bir kuş tutmayı, 4 taneyi aynı anda tutsan, ‘Kuşlar ölmüştü yere düşüyordu' derler. Bu da açıkçası insanı mutsuz ediyor” dedi.

Çok çalışmak zorundayız

Çocukluk yıllarından beri çok kitap okuduğunu söyleyen Bıyık, “Bir kişi hangi işi yapıyorsa o konuda kendisini mutlaka geliştirmesi lazım. Bizim çalışmaktan başka şansımız yok” dedi.

Ben Yomra halkının memuruyum

Kalıcı eserler yapmak ve bir gün kendisinin de iyi bir şekilde anılmak istediğini kaydeden Mustafa Bıyık şunları söyledi: “Ben çalışmak istiyorum. Benim belediyeden hiç bir ticari beklentim yok. Akrabalarımın belediye ile iş yapma imkanı yok.

Aile bireylerim belediye gelmez. Eşimi, kardeşlerimi Yomra'da kimse tanımaz. Bunları neden söylüyorum? Çünkü onları sahadan uzak tuttum. Çünkü ben özel bir sektörde göreve getirilmiş bir genel müdür gibi belediyeyi yönetmek istiyorum. Ona iş verelim, bunu işe alalım demeye kalksam diğerlerinden farkım kalmaz.

Ben Yomra halkının memuruyum. Onların maaşını ödediği, onların işlerini yapmakla mükellef olan bir memur. Yarın bizi denetleyecekler. Diyecekler ki, ‘senin maaşını verdik. Ama sen bizim işimizi iyi yapamadın' ve değiştirecekler.”

Göreve başladıktan sonra makam odasında siyasi hiç bir figür koymadığını vurgulayan Bıyık, “Bir kişi çıkıp ‘Başkan ideolojik davranıyor' diyemez” dedi.