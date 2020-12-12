Baklavada üretim düştü, fiyat arttı

Corona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında yeme-içme yerlerinde sadece paket servis veya gel-al hizmeti vermeye başlamasının ardından baklavada da online satış yapılıyor veya evlere sipariş şeklinde gönderiliyor. Gaziantep’te pandemi tedbirleri kapsamında oturarak hizmet verilememesi, düğün, taziye, toplantıların yasaklanması ile baklavada üretim yüzde 25 oranında düşerken, fiyatlar ise arttı.

BAKLAVCILARIN UMUDU YILBAŞI

Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı, üretim kapasitesinin düştüğü baklavada kullanılan sade yağ ve diğer ürünlerin girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle zam yapıldığını söyledi.



Baklavanın fiyatının 110 TL’den 125 TL’ye yükseldiğini belirten Bayrakçı, sektörün yılbaşından umutlu olduğunu ifade etti. Bayrakçı, “Yılbaşı ile ilgili olarak biz insanlarımızın evde kalmasını istiyoruz. Gerek lokantacılarımızdan gerekse baklavacılarımızdan paket servis istesinler. Hastalık hem Türkiye’de hem dünyada zirve dönemini yaşıyor. Vatandaşlarımızın tüketim konusunda pakete yönelmesini diliyoruz. Yılbaşında da baklavanın evde yenilmesini istiyoruz. Bu dönemde eski yılbaşılar gibi olmayacaktır ama baklava tüketiminde bir miktar artış olacaktır” diye konuştu.

Gaziantepli baklavacılardan Muzaffer Boztoprak ise “Baklava üretim ve tüketiminin düşmesinin ilk sebebi şehre turist gelmemesi. Ayrıca toplantıların ve etkinliklerin olmaması baklava tüketimini etkiledi. Bu durumun açığını da şehir dışına göndererek kapatıyoruz. Bazı etkenler daha var. Mesela geleneklerimizin bir süre ertelenmiş olması. Merasimler, toplantılar eve misafirlikler olmuyor. Bu nedenlerden dolayı baklava üretiminde geçen yıla oranla yüzde 25’lik bir düşüş var” dedi.

“PAKET SERVİSİMİZ YOĞUN”

Baklavacı Selim Bağcı da özellikle akşam saatlerinde paket servis hizmetlerinin yoğun olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Gaziantep turistlerin uğrak yeriydi. Bu dönemde turist gelmediği için ayrıca taziyeler ya da düğün gibi etkinlikler olmadığı için bir düşüş yaşanıyor. Şu anda müşterilerimize eve servis hizmeti veya gel al götür şeklinde hizmet veriyoruz. Ayrıca şehir dışına da kargo ve otobüsler aracılığı ile isteyen herkese baklava gönderiyoruz. Özellikle akşam 20.00’den sonra eve servis hizmetimizde yoğunluk oluyor.” (DHA)