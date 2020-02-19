Sağlığımıza katkıları oldukça fazla olan bakliyatlar lezzetiyle de adeta damağımızı şenlendiren besinlerden bazılarıdır. Ancak bu besinleri saklarken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar bulunur. Aksi takdirde evinizde istenmeyen bakliyat böceklerine maruz kalmanız söz konusu olabilir. Peki, diyelim ki bakliyatımız böceklendi. Bakliyat böceklerinden kurtulmak için ne yapmalıyız?

Bakliyat böcekleri genellikle tahıl ve kuru bakliyatlar da oluşsa da evinizdeki giysi dolabınızda da güvelere rastlamanız mümkün. Özellikle sıcak havalarda her yeri saran bakliyat böcekleri kelebeğe benzerliği ile bilinen bir canlıdır. Kelebekten farklı olarak etrafta uçuşan bu rahatsız edici bakliyat böcekleri kahverengi tonlarındadır ve geceleri ortaya çıkarak kelebeklerden farklı bir yaşam sürerler.

Yaşam alanları genellikle kuru bakliyat, tahıl, yün yorganlar, yün giysiler ve ahşap olmak üzere kurtçuk şeklinde oluşarak küçük kelebekler şeklinde etrafta uçuşmaya başlayan bu böcekler bulunduğu ortama zarar verirler. Mutfak dolabı ya da giysi dolabınızı açtığınız anda karşınıza çıkan bakliyat böcekleri zamanla çoğalarak yaşamaya devam ederler. Evinizde sizi strese sokan bu bakliyat böceklerinden kurtulmak ve oluşumunu engellemek sağlığınız açısından da oldukça önemlidir. Peki, bakliyat böceklerinin oluşumunu nasıl engelleriz? İşte bakliyat böceklerini evinizden uzak tutacak en etkili yöntemler…

KURU BAKLİYATLARI BAKLİYAT BÖCEKLERDEN KORUMAK İÇİN YAPILACAK SAKLAMA KOŞULLARI NELERDİR?

Kuru bakliyatları mutlaka poşetinden çıkararak cam kavanozlarda muhafaza etmeniz gerekir. Ancak yalnızca cam kavanozlara yerleştirmek bakliyat böceklerinden korunmak için yeterli bir saklama biçimi değildir.

DEFNE YAPRAĞI

Defne yaprağı hoş kokusu ve yiyeceklere verdiği aroması ile harika bir bitkidir fakat bakliyat böcekleri için bu söz konusu bile değildir. Defne yaprağının kokusundan hiç hoşlanmayan bakliyat böcekleri defne yaprağının bulunduğu ortamda oluşmazlar.

KÜP ŞEKER

Bakliyat böceklerinden kurtulmak için küp şeker de oldukça etkili bir çözümdür. Defne yaprağını bulgur, pirinç ve mercimek gibi bakliyatların içine koyduğunuz da yiyeceklerin kokusunda değişim olmaz ancak çay ve kahve gibi içeceklerin aromasında bazı değişikliklere neden olur. Bu nedenle çay ve kahve kavanozlarınızın içine 2-3 adet küp şeker koyarak bakliyat böceklerinin oluşumunu engelleyebilirsiniz.