Balerin Strbo savaşta hayata sanatıyla tutundu

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında genç bir kız olan Selma Strbo, savaşın acı gerçeğinden onu bugün de ayakta tutan bale sayesinde uzaklaşabildiğini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 32 yıldır baleyle ilgilenen Strbo, zorlu geçen savaş yıllarını ve sanatın hayatına kattığı değerleri AA muhabirine anlattı.

Strbo, savaş zamanında Sırp birliklerince kuşatma altında tutulan Saraybosna’da bale derslerini aksatmadığını ifade ederek, “Baleye sevgimden vazgeçmedim. Savaş bile buna engel olamadı.” dedi.

Saraybosna Ulusal Tiyatrosu’nda 26 yıldır balerin olarak sahne alan 45 yaşındaki Strbo, “Annem gazete ilanında gördüğü bale derslerine gitmek isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de kabul ettim. Dans etmeyi seviyordum.” diye konuştu.

Strbo, savaş başladığında her şeyin durduğunu anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Nasıl oldu hatırlamıyorum ama o dönem sınıftan bir kızla karşılaştım. Babası, eski balerin hocamızın derslere devam etmek istediğini söyledi. Boş bir sınıf bulduk. Kaloriferlere tutunarak belki bir ay ders yaptık. Sonra bir gün yakınlarda bir havan topu patladı. Korkudan derslere ara verdik. Sonra yeniden bir şekilde dersler devam etti, okula yazıldık.”

“GERÇEKLERDEN UZAKLAŞIYORDUK”

Balenin savaşta kendilerine yardımcı olduğunu söyleyen Strbo, “Bale, yer değiştiren gerçeklik gibiydi. Sahneye çıkmaya başlamıştık. Bizi izleyenler de öyle hissediyordu. Gerçeklerden 1,5 saatliğine bale sayesinde uzaklaşıyorduk ve dışarı çıktığımızda havan topu saldırıları devam ediyordu.” ifadelerini kullandı.

Strbo, havan topu saldırılarının yoğun olduğu dönemlerde baleye ara verdiklerini belirterek, “Savaşın tam ortasında 1994 yazını hiç unutmuyorum. O zaman 17 yaşındaydım. Sahnede bale yapıyordum. Benden büyük balerinlerle arkadaşlık ediyordum. İşte o yıl büyüdüğümü anladım.” dedi.

Balenin hayatında büyük önem taşıdığına işaret eden Strbo, “Hayatımda olumlu veya olumsuz ne olursa olsun sahneye çıkmak zorundayım. Bir balerin için en önemli şey sahnede keyif almaktır. Kendimi sahnede doğmuş gibi hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

Strbo, savaşta sevdiği genci kaybettiğini belirterek, “Çok travmatikti benim için. 17 yaşındaydı. Pencereden dışarı baktığımda cansız bedenini taşıdıklarını gördüm.” dedi.

EŞYALARINI MÜZEYE BAĞIŞLADI

Hikayesinin “yaşamaya” devam etmesini istediğini anlatan Strbo, fotoğraf, bale ayakkabısı, gazete ve bale oyunu senaryolarını Saraybosna’daki İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım Müzesi’ne bağışladığını söyledi.

Strbo, Bosna Hersek’te yaşanan savaşın unutulmaması gerektiğine işaret ederek, “Müzeler oldukça önemli kurumlardır. Burada insanların şahsi eşyaları sergileniyor. Bir öğretmenin ders verirken öldürüldüğü masası var. Çok acı.” dedi. AA