Bali’deki yoga etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı

Endonezya’ya bağlı ada olan Bali’nin Ubud Kasabasında bulunan ve yardım kuruluşu, dinlenme, tatil merkezi ve ortak çalışma yeri olarak hizmet veren ‘House of Om’ bir yoga etkinliği düzenledi. Daha çok turistlerin katıldığı belirtilen etkinliğe dair sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda etkinliğe katılan 100’den fazla kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı görüldü. Fotoğrafların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Bali sakinleri ve birçok sosyal medya kullanıcısı, etkinlikte sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesine ve maske takılmamasına tepki gösterdi.