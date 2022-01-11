Balık avlamak yerine bunu yapıyor… Korsan martı Zonguldak’ta

Zonguldak'ta martıların avladığı balıkları alması nedeniyle 'korsan martı' olarak bilinen kuş türü fotoğraflandı.

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Öğrencisiyle doktora tezi için yunus gözlemi yapmak üzere tekneyle Zonguldak’ın Kilimli ilçesinden denize açılan, Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, genellikle okyanus semalarında yaşayan ‘stercorarius parasiticus’ türü martıyı fotoğrafladı.

Balık avlamak yerine diğer martıların avladığı balıkları alması nedeniyle kuş bilimciler arasında ‘korsan martı’ olarak adlandırılan türün, kıyılarda nadir olarak görüldüğü biliniyor.

Martının fotoğrafını çeken Prof. Dr. Sözen, “Stercorarius parasiticus’ Türkiye’deki 21 martı türünden biridir ve nadir görülür. Yunus gözlemi amacıyla Kilimli açıklarında denize açıldık. ve bu sürprizle karşılaştık. Türün peşinde olan arkadaşlara duyurulur” dedi. (DHA)

