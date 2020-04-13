Özellikle balığın bereketlendiği kış aylarında evimizde sık sık balık pişiririz. Severek tükettiğimiz balığı pişirmesi de bir hayli eğlencelidir. Lezzeti her ne kadar mükemmel olsa da balık piştikten sonra eve sinen kokusu çoğu zaman kabus olabilir. Peki, balık kokusu evden nasıl çıkar?

Balığın sağlık açısından önemi oldukça büyüktür ve o eşsiz lezzeti ile çoğu zaman karşı konulmaz. Evinizde balık pişirmeyi tercih etmiyor ama zaman zaman komşularınızın pişirdiği balık kokusunu duyduğunuzda evinizde balık pişirmeye özlem duyuyorsanız bazı pratik yöntemlere ihtiyacınız var demektir. Peki evde pişirdiğiniz balığın kokusu nasıl çıkar? Evde balık yaptığınızda eve sinmesini nasıl önleyebilirsiniz? İşte balık kokusunu evinizden uzaklaştırmak için bazı ipuçları…

BALIK KOKUSU EVDEN NASIL UZAKLAŞTIRILIR?

* Balığınızı pişirirken mutlaka mutfak ve diğer odaların kapılarını kapatın. Bu sayede diğer odalara balık kokusunun sinmesini önleyebilirsiniz.

* Balığı kızartırken ayrı bir tencerenin içinde sirkeli su kaynatarak kokuyu önleyebilirsiniz. Ayrıca balığı kızarttıktan sonra da tencerenin içine sirke, su, limon, tarçın, karanfil ve defneyaprağı ilave ederek kaynatın. Bu aromatik hoş kukular balık kokusunu örtbas edecek ve evinize sinmesini engelleyecektir.

* Balık pişirme işleminden sonra tencerede vanilya kaynatarak balık kokusunu önleyebilirsiniz. Hem mutfağınıza hem de evinizi buram buram vanilya kokusu saracaktır.

* Balığınızı kızartırken kızartma tenceresinin içine birkaç dal maydanoz ekleyerek balığın kokusunu engelleyebilirsiniz.

* Kokulu mumlarınızı yakın ve etrafa güzel bir koku yayın.

* Balıklarınızı pişirdikten sonra balık tavanızı vakit kaybetmeden hemen yıkayın.