Son zamanlarda yaşanan balık ölümleri Küçükçekmecelileri isyan noktasına getirdi. Küçükçekmeceli aktivist Serdar Baskın, balık ölümlerini göle maya çalarak protesto etti. Baskın, "Göle maya çalmak bir umuttur. Biz de göle maya çalarak yetkilileri bu umuda ortak olmaya çağırıyoruz” dedi. Kendisine, "Boşa uğraşıyorsun göl maya tutar mı" diye soranlara da "Ya tutarsa" cevabını verdiğini belirten Baskın, yetkililerden çözüm yolu bulmaları konusunda çağrıda bulundu.

Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin gündeme gelmesinin ardından, ilginç bir protesto yaşandı. Doğma büyüme Küçükçekmeceli olduğunu söyleyen aktivist Serdar Baskın, gölün kirliliğini protesto etmek amacıyla göle maya çaldı.

“ÇOCUKKEN GÖLDE YÜZERDİK”

Küçüklüğünde gölde yüzebildiğini ancak şimdilerde kokudan yanına yaklaşamadıklarını belirten Baskın, “Çocukluğumda yüzerdik, balık avlardık, buralarda turnuvalar düzenlenirdi. Artık balıklar nefessizlikten ölüyor, kirlilikten ölüyor ve bu durum benim içimi acıtıyor. Birilerinin bir şey yapması gerekiyordu ben de yetkililerin dikkatini çekmek amacıyla göle maya çalmaya karar verdim” diye konuştu.

“YA TUTARSA”

Baskın, “Nasrettin Hoca'ya gönderme mi yaptınız” şeklindeki soruya da, “Evet, ona da selam olsun istedim. Çevremden de, ‘Boşa uğraşıyorsun göl maya tutar mı diye soranlar oldu ben de ‘ya tutarsa’ cevabını verdim” dedi.

“GÖLE MAYA ÇALMAK BİR UMUTTUR”

Göle maya çaldığı anların videosunu da çeken Baskın, “Göle maya çalmak bir umuttur. Biz de göle maya çalarak yetkilileri bu umuda ortak olmaya çağırıyoruz, artık isyan noktasına geldik. Lütfen ses verin, gölümüzü el birliğiyle kurtaralım” dedikten sonra gölü mayaladı ve yetkilileri de bu umuda ortak olmaya çağırdı.

İBB ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI

Gölde yaşanan balık ölümleri üzerine İBB numune alarak inceleme başlatmış, İSKİ ve Küçükçekmece Belediyesi de çalışma başlattıklarını duyurmuştu.