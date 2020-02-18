Balık sezonunun sonu yaklaştı, balık fiyatları yükseldi

Balık sezonunda sona yavaş yavaş gelinirken, bugünlerde balık fiyatları ne balıkçıyı ne de vatandaşı memnun ediyor. Balıkçılar bu sezon, geçen sezonun onda biri kadar bile balık olmadığından yakınırken, hamsi Gürcistan'dan, uskumru İzmir'den, istavrit Marmara'dan, levrek kafesten geliyor

Yaklaşık 2 ay önceki balık fiyatlarının, bugünlerde bazı çeşitlerde neredeyse iki katına çıktığını belirten balıkçılar bunun da kendilerini olumsuz etkilediğini belirtiyor. İki ay önce kilosu 10 TL'den satılan istavrit 20 TL'den satılırken balık esnaflarından Gökmen Aydın her sezon olduğunu gibi sezon sonuna doğru fiyatların yükseldiğini söyledi.

BALIK AZ FİYAT YÜKSELİYOR



Büyük teknelerin 15 Nisan’da av sezonunu sonlandıracak olmasının ardından kıyı balıkçıların getireceği balıklarla geçimlerini sağlamaya çalışacaklarını belirten Aydın, “İstavrit 20 TL, Hamsi 15 TL, sezon yavaş yavaş bitiyor. Balık az olunca fiyatı yükseliyor. Sezon sonuna doğru fiyatlar yükseldi diyebiliriz. Önümüzdeki aylarda çeşitlerin bol olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla büyük tekneler 15 Nisan'da avlanmayı sonlandıracağından kıyı balıkçıların getireceği balıklara bakacağız. Bu sezon hamsi iyi idi vatandaş bol yedi diyebiliriz. Mezgit 15, Levrek 35, Somon 30 TL'den satıyoruz. Bir iki ay önce fiyatlar gayet uygundu, vatandaş ucuz balık yemişti. Şimdi balık az olunca fiyatı pahalı oldu. Her sezon sonuna doğru yaşanan bir durum” dedi.(İHA)