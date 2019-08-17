Balık yağının faydaları neler? Balık yağı nelere iyi gelir?

Birçok yaş grubunda balık yağı kullanılmakta. Balık yağı; kalp hastalıkları, yüksek kolesterol, kanser, diyabet, alzheimer, depresyon, kaygı bozuklukları, hiperaktivite bozukluğu, güçsüz bağışıklık sistemi ve daha birçok hastalığa faydalıdır. Şimdi balık yağının sağlık yararlarından bazılarına detaylıca bir göz gezdirelim… Balık yağının faydaları nelerdir? İşte cevapları…

Balık yağı, balık dokusundan elde edilen yağdır. Genellikle ringa balığı, ton balığı, hamsi ve uskumru gibi yağlı balıklardan elde edilir. Ancak morina karaciğeri yağı gibi, bazen diğer balıkların karaciğerlerinden üretilir. Omega 3, insan vücudu tarafından üretilmeyen ve bu yüzden mutlaka dışarıdan alınması gereken yağ asitleridir ve faydaları saymakla bitmez. Peki, Balık yağının faydaları nelerdir?

BALIK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

– Kilo vermeye yardımcı olur

Obezite, kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve kanser dahil olmak üzere diğer hastalıklarda riski önemli ölçüde artıran bir sorundur. Balık yağı takviyeleri, obez kişilerde vücut bileşimini ve kalp hastalığı risk faktörlerini iyileştirebilir. Ayrıca, bazı araştırmalar balık yağı takviyelerinin diyet veya egzersizle birlikte kilo vermenize yardımcı olabileceğini göstermektedir.



– Romatoid artrit ağrılarını hafifletir

Araştırmalar, balık yağı takviyelerinin, romatoid artrit hastalarında ağrıyı azaltmaya, sabah tutukluğunu iyileştirmeye ve eklem hassasiyetini hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

– İltihapları azaltabilir

İltihap, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla mücadele ve yaraları iyileştirme yoludur. Ancak, kronik iltihaplar obezite, diyabet, depresyon ve kalp hastalıkları gibi bazı ciddi rahatsızlıklarla ilişkilidir. İltihapların azalması bu hastalık semptomlarının da azalmasına yardımcı olabilir. Balık yağı, iltihap önleyici özellikleriyle, kronik iltihaplanmaya neden olan rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olabilir.

– Astım belirtileri ve alerji riskini azaltabilir

Astım günümüzde bebeklerde giderek daha sık görülmektedir. Bazı araştırmalar balık yağının astım belirtilerini, özellikle erken yaşlarda azaltabileceğini göstermiştir. Ayrıca, hamile annelerin balık yağı takviyesi kullanması bebeklerde alerji riskini azaltabileceği gösterilmiştir.

– Kemik sağlığına iyi gelir

Kalsiyum ve D vitamini kemik sağlığı için çok önemlidir, ancak bazı çalışmalar omega-3 yağ asitlerinin de kemik sağlığına faydası olabileceğini göstermektedir.

– Koroner kalp hastalığı riskini azaltabilir

Koroner kalp hastalığı, kalbin ana kan damarlarında meydana gelir. Destekleyici ancak kesin olmayan araştırmalar, EPA ve DHA Omega-3 yağ asitleri tüketiminin koroner kalp hastalığı riskini azaltabileceğini göstermektedir.

– Genel sağlıklı yaşamı destekler

Kardiyovasküler sağlığı desteklemenin yanı sıra, omega-3 yağ asidi diğer sağlık alanlarına da yardımcı olabilir. Bu sağlıklı yağlar metabolik sağlığı ve cildi desteklemeye yardımcı olur.

– Bazı zihinsel bozuklukların tedavisine yardımcı olabilir

Beyniniz yaklaşık% 60 yağdan oluşur ve bu yağın çoğu omega-3 yağ asitleridir. Bu nedenle, omega-3'ler normal beyin fonksiyonu için gereklidir. Aslında, bazı çalışmalar belirli zihinsel bozukluğu olan kişilerin düşük omega-3 kan seviyelerine sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmalar balık yağı takviyelerinin bazı zihinsel hastalıkların semptomlarının başlamasını önleyebileceğini veya iyileştirebileceğini öne sürmektedir. Örneğin, risk altındakilerde psikotik bozukluk olasılığını azaltabilir. Ayrıca, yüksek dozlu balık yağı takviyeleri, hem şizofreni hem de bipolar bozukluk semptomlarını azaltabilir.