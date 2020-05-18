Balık yağı omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri içerir. Omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri, belirli balık, sebze ve diğer bitki kaynaklarından elde edilen yağlarda bulunur. Bu yağ asitleri vücut tarafından yapılmaz ve diyette tüketilmelidir. Balık yağı ayrıca A ve D vitamini içerir. Peki, balık yağının sağlığımıza faydaları nelerdir? Balık yağı ne için kullanılır? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Balık yağı takviyeleri sıvı, kapsül ve hap formunda alınır. Sağlığınız için çok önemli olan omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Balık yağını insanlar kalp krizi ve felç riskini azaltmak, yüksek trigliseritleri ve yüksek tansiyonu tedavi etmek ve romatoid artrit semptomlarını iyileştirmek için kullanırlar. Şimdi, balık yağının sağlığımıza faydaları nelerdir? Balık yağı ne için kullanılır? Gelin hep birlikte öğrenelim.

BALIK YAĞI NEDİR?

Balık yağı, balık dokusundan elde edilen yağdır. Genellikle ringa balığı, ton balığı, hamsi ve uskumru gibi yağlı balıklardan elde edilir. Ancak bazen, morina karaciğeri yağı gibi diğer balıkların karaciğerlerinden üretilir. Omega 3, insan vücudu tarafından üretilmeyen ve bu yüzden mutlaka dışarıdan alınması gereken yağ asitleridir.

BALIK YAĞININ BAŞLICA FAYDALARI

– Romatoid artrit ağrılarını hafifletir.

– Kilo vermeye yardımcı olur.

– Koroner kalp hastalığı riskini azaltabilir.

– Enflamasyonu azaltır.

– Alerji riskini ve astım belirtilerini azaltır.

– Balık yağı bazı psikiyatrik bozuklukların semptomlarını iyileştirebilir.

– İyi kolesterol seviyesini artırır.

– Kemik eklem rahatsızlıklarının engellenmesine yardımcı olur.

– Bazı çalışmalar balık yağının yaşa bağlı maküler dejenerasyon riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

– Omega-3 yağ asitleri bebeğin erken büyümesi ve gelişmesi için hayati öneme sahiptir.

– Balık yağı, karaciğer yağlanması ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.