Balıkçılar sezona hazırlanıyor

İzmir'de balıkçılar, 'vira bismillah' demek için 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi ağlarını ve teknelerini tamir etmeye başladı.

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Denizlerde 1 Eylül’de başlayacak av sezonuna sayılı günler kalırken, balıkçılar da hazırlıklara başladı. ‘Vira bismillah’ demek için ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar, kopan ve yıpranan yerleri örüp, sağlamlaştırıyor. Teknelerde ise hasarlı yerler tamir ediliyor, motorları gözden geçiriliyor. Sezonda vakit kaybetmek istemeyen balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, “Geçen yıl bereketli bir sezon geçirdik. Kazandığımız paralarla teknelerimizin ihtiyaçlarını giderdik. Bu yıl da beklentimiz balığın bol olacağı yönünde. Halkımıza ucuz balık yedirmeyi öngörüyoruz. Geçen yıl ki rekolte resmi kayıtlara göre 55 bin tondu. O da Türkiye’nin ihtiyacını yüzde 70’ini karşılıyor. Karadeniz ve Marmara yüzeysel geçiyor. Balık ihtiyacının ağırlığını Ege çekiyor. Ege’de zengin balık yatakları var. Birçok balık türünün yaşadığı bir bölge. Ege’de en çok hamsi ve sardalye avcılığı yapılıyor. Beklentimiz fiyatların düşmesi. Bu sene iyi bir balık yoğunluğu olursa, fiyatlar düşer” ifadelerini kullandı.

BEKLENTİ, FİYATLARIN DÜŞMESİ YÖNÜNDE

Güzelbahçe Balıkçılar Limanı ve Ege Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy, “4,5 ay süren balık yasağının sonuna geldik. Teknelerimizin ve ağlarımızın bakımlarında sona geldik. 31 Ağustos akşamı ve 1 Eylül sabahı teknelerimiz denize açılacak. ‘Vira bismillah diyen kaptanlarımız denizden balık getirecek. İnşallah halkımız bu dönemde de bol hamsi ve sardalya yiyecek. Geçen dönem iyi geçti, bu döneminde iyi geçmesi için mücadele edeceğiz. Gerçi masraflarımız arttı ama onlara düşürebilmek için fazla çalışacağız. Bugün 150 lira ise sardalya balık bol olursa, 70 ile 60 liraya kadar düşer. Beklentimiz bu yönde” dedi.

‘KARADENİZ’DE PALAMUT VE HAMSİ GÖZÜKMEDİ’

Karadeniz’de palamudun olmadığını, hamsinin de çok az olduğunu söyleyen Aksoy, “Karadeniz’den geliyorum. Palamut yok, hamsi izle pek gözükmüyor. Marmara’da ise hamsi gözüküyor. Ege Bölgesi, çok verimli bir deniz. 12 ay balık var. Bu nedenle av sezonunun açılmasıyla beraber İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere halkımıza balık yedirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Yeni sezon hazırlıklarını yapan gemicilerden 40 yıllık kaptan, evli ve 2 çocuk babası İbrahim Çorak (65) ise “Hazırlıklarımı sürüyor. Yıpranan ağlarımızı değiştiriyoruz. Teknemizin bakımını yapıyoruz. 1 Eylül için kendimizi hazırlıyoruz. Bu hazırlıkları yapmazsak balığa çıkamayız. Mecbur yapmak zorundayız” dedi.

15 yıllık kaptan, evli ve 1 çocuk babası Erdi Açar (33) da “Cihazlarımızı ve makinalarımızı kontrol ediyoruz. Teknemizin ve ağlarımızın bakımını yapıyoruz. Bunları yapmazsan, denizde yolda kalırsın. Bütün bu hazırlıkları 1 Eylül’e yetiştirmeye çalışıyoruz. İş çok, bitmiyor” ifadelerini kullandı. (DHA)