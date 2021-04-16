Balıkçılara zor anlar yaşatan tabaka ‘doğa olayı’ çıktı

Eskihisar sahilinde deniz yüzeyinin bir bölümü kahverengi tabaka ile kaplandı. Sahile indiklerinde tabakanın iskelede demirli kayıkları kapladığını gören balıkçılar, olayı kirlilik olduğunu düşünerek durumu yetkililere haber verdi. Denizin yüzeyini kaplayan tabaka, etrafını sardığı kayıkların da ağ balıkçılığı faaliyetlerini bitirmesine sebep oldu.

Sahilin bir bölümünde geniş alanda etkili olan tabakada yapılan incelemede ise olayın plankton patlaması olduğu belirlendi. Yetkililer, vatandaşların kir olarak gördüğü tabakanın, plankton patlaması adı verilen bir doğa olayı olduğunu ve her sene meydana geldiğini söyledi. Genellikle ilkbahar mevsiminde ortaya çıkan bu tabakanın, ağ balıkçılığına büyük zarar verdiği öğrenildi.

“BU BİR DOĞA OLAYI”

Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Köksal, “Herkes kirlilik zannediyor ama bu plankton patlaması dediğimiz, tek hücreli canlıların bahar aylarında çoğalmasıyla ortaya çıkan bir görüntü. İlkbaharda oluyor genellikle. Bir de Marmara Denizi kapalı bir deniz olduğu için akıntılar daha az, birikmeler oluyor. Kesinlikle kirlilik değil. Balıkçılar arasında buna lez diyorlar. Ağ balıkçılığını etkileyen bir faktör ama olta balıkçılığını çok etkilemiyor. Bu bir doğa olayı. Su sıcaklığının artmasıyla alakalı, tek hücreli varlıklar bunlar. Denizanasına benzer. Bunlar çoğaldığı için ölmeye de başlıyor. Akıntıların az olması dolayısıyla bir araya geliyorlar ve bu şekilde denizin üzerinde bir tabaka oluşturuyorlar. Bu deniz üzerinde gördüğümüz kısmı. Tabii bunun bir de denizin altında olan kısmı var. Balıkçılığı olumsuz etkileyen bir şey esasında. Fakat çevre kirliliği değil” dedi. (İHA)