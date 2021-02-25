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Milyonluk tarihi eser evde bulundu!

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, Roma dönemine ait mezar steli (Mezar başlarına veya üzerine dikilen blok taş) ele geçirildi.

Güncellenme: 11:13, 25/02/2021
Hayat HaberleriYaşam
Milyonluk tarihi eser evde bulundu!

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarda, bir şüphelinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

DEĞERİ 1 MİLYON TL!

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, değeri 1 milyon lira olan Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar steli buldu.

Gözaltına alınan zanlı hakkında “Kültür ve tabiat varlıklarının zarara uğramasına kasten sebebiyet verme” suçundan adli işlem başlatıldı. (İHA)

Yayınlanma Tarihi:11:11,